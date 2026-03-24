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▲龍千玉（左）練唱一半，蔡小虎捧著粉紅玫瑰花現身，讓龍千玉又哭又叫。（圖／瑞揚創意提供）

▲龍千玉（左）為4月25日台中演唱會彩排，蔡小虎驚喜現身打氣。（圖／瑞揚創意提供）

台語情歌天后龍千玉首場個唱《男人情女人心演唱會》將於4月25日晚上7點在台中中興大學惠蓀堂登場，今（24）日龍千玉攜手謝金晶、邵大倫等歌手在錄音室為演唱會進行彩排練唱，龍千玉螢幕老公、台語歌王蔡小虎驚喜現身獻花，她感性說道：「小虎哥曾經說我們的感情很特別，可能某一世是夫妻，因此他特別的疼我...」龍千玉練唱一半，摯友蔡小虎突然捧著一束她最愛的粉紅玫瑰花現身，讓龍千玉驚喜尖叫，兩人一見面便緊緊相擁，並互道「加油」，蔡小虎笑說，看到老搭檔為演唱會這麼拚命，身為老友一定要來傳遞能量，讓龍千玉的淚水再度潰堤，「小虎哥就像我的家人，他的出現對我來說是最大的強心針，有了這份祝福，我會更有信心在舞台上發揮到最好！」一直以來「龍虎配」已經是被粉絲認證的歌唱情侶檔，龍千玉和蔡小虎合體則是大家必定的期待，對於蔡小虎現身打氣，龍千玉表示非常的感動，直說虎哥很愛龍妹，「相識30多年，小虎哥曾經說我們的感情很特別，可能某一世是夫妻，因此他特別的疼我，此次因為有演出，無法出席我的個唱，很多粉絲敲碗希望能看到他，期待我們能很快的再度合體演出！」蔡小虎表示，對龍千玉很不好意思，因為原本計畫好要擔任對方的演唱會嘉賓，但他接下新加坡遊輪、雲頂開唱，與日本遊輪等一系列海外演出，彼此剛好撞期，「她一直都很努力，我們像兄妹，當我告知無法參加時，龍千玉還貼心安慰我，還有第二場我們可以繼續，與龍千玉的情誼，我們這一世一定要連在一起的，相信她很快的就會在開第二場，我很期待！」龍千玉演唱會進入最後一個月的衝刺期，門票銷售也傳來捷報，主辦單位表示，目前票票已達九成，龍千玉最後感性地對歌迷喊話：「演唱會倒數的每一天，我都在腦海中模擬與大家見面的場景。無論你是因為哪一首歌愛上龍千玉，4月25日的晚上，我都會在那裡，用我的聲音，回報你們這輩子給我的溫暖。」《龍千玉男人情女人心演唱會》年代售票、四大超商同步開賣。