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美國、以色列攻打伊朗的戰爭前景尚不明朗，國際油價重拾升勢，美股當地時間週二開盤走低，盤中道瓊工業指數跌幅一度擴大至438點，雖然收盤時跌幅有所收斂，但主要指數仍是跌多漲少。綜合《CNBC》等外媒報導，美國、伊朗已進行談判的說法未得到德黑蘭正式承認，加上川普放出和談消息後，以色列和伊朗之間仍持續在發生衝突，所以華爾街和投資人對於談判究竟有多大成效一事，普遍感到困惑。美國銀行資產管理公司（U.S. Bank Asset Management）的首席股票策略師桑德文（Terry Sandven）認為，目前伊朗局勢仍充滿不確定性，因此市場將進行橫盤整理、波動較大，直到局勢明朗化為止。24日收盤，美股道瓊工業指數下跌84.41點或0.18%，收46124.06點；標普500指數下跌24.63點或0.37%，收在6556.37點；科技股為主的那斯達克指數下跌184.87點或0.84%，收21761.89點；費城半導體指數則上漲99.58點或1.28%，收7872.71點。油價部分，當天WTI西德州原油（WTI）每桶收報92.35美元，漲4.79%；布蘭特原油期貨每桶報104.49美元，漲幅約為4.55%。