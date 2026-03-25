美國1名男子近日在社群平台抱怨，自己滯留泰國機場長達10天，理由是「伊朗戰爭導致票價上漲、沒錢買機票」，期間卻殷勤拍攝機場生活影片並上傳到自己的IG，引發關注。目前泰國移民局已經介入調查，官員並透露男子的目的地不屬於戰爭國家，當時是因為別的原因被拒絕入境泰國，沒想到他會住在機場那麼多天，還當起流量網紅。
根據泰媒《The Thaiger》報導，事發在泰國曼谷的素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport），該名美國籍男子透過IG發布多則「在素萬那普機場生活」的影片，完整記錄每天在機場看電影、讀書、睡覺、吃飯的日常，抱怨自己因為戰爭導致機票上漲，無法繼續下一段旅程，要求航空公司出錢讓他離開，否則就要繼續睡在機場。
影片在網路上引發熱議後，泰國移民局已介入調查，泰國移民局第二分局指揮官卡塔通少將（Pol Maj Gen Kathathorn Khamthiang）證實，該名美國籍旅客15日從新加坡飛抵泰國，但移民官員在入境審查時，發現他準備不足，並不像一般觀光客，故拒絕其入境申請。
報導提到，依照國際慣例與泰國規定，載送旅客入境的航空公司，有責任照顧被拒絕入境的乘客，並安排後續航班送其前往目的地，所以若該男子真的因為沒有足夠資金購買機票繼續旅程，確實可以留在機場內接受航空公司監管。
不過，針對男子睡機場是否與伊朗戰爭有關，卡塔通則澄清，該男子的目的地並非戰爭國家，而是東南亞某國；在他滯留機場的幾天裡，航空公司也沒有無視他，而是按照其職責和規定對他進行了照顧。
報導指出，該男子已於21日離開泰國。卡塔通認為，男子不排除是刻意在社群媒體上進行內容創作，為了吸引流量以獲得收益甚至捐款。
原文連結：American stays inside Suvarnabhumi for ten days, cites airfare rise、男子IG
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影片在網路上引發熱議後，泰國移民局已介入調查，泰國移民局第二分局指揮官卡塔通少將（Pol Maj Gen Kathathorn Khamthiang）證實，該名美國籍旅客15日從新加坡飛抵泰國，但移民官員在入境審查時，發現他準備不足，並不像一般觀光客，故拒絕其入境申請。
報導提到，依照國際慣例與泰國規定，載送旅客入境的航空公司，有責任照顧被拒絕入境的乘客，並安排後續航班送其前往目的地，所以若該男子真的因為沒有足夠資金購買機票繼續旅程，確實可以留在機場內接受航空公司監管。
不過，針對男子睡機場是否與伊朗戰爭有關，卡塔通則澄清，該男子的目的地並非戰爭國家，而是東南亞某國；在他滯留機場的幾天裡，航空公司也沒有無視他，而是按照其職責和規定對他進行了照顧。
報導指出，該男子已於21日離開泰國。卡塔通認為，男子不排除是刻意在社群媒體上進行內容創作，為了吸引流量以獲得收益甚至捐款。
原文連結：American stays inside Suvarnabhumi for ten days, cites airfare rise、男子IG
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