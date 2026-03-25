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全球能源供應吃緊持續升溫，菲律賓罕見發出警訊，指出在航空燃料短缺壓力下，未來航班大規模停飛並非不可能，航空運輸恐面臨嚴峻挑戰。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）周二（24 日）宣布，全國進入能源緊急狀態，並發布行政令，稱中東戰事已對菲律賓能源供應構成嚴峻威脅。菲律賓總統小馬可仕近日接受媒體訪問時表示，已有多個國家通知菲律賓航空公司，當地機場無法提供足夠燃料，導致航班需自帶往返燃油。他直言，特別是長途航線，問題將更加嚴重。當被問及是否可能出現停飛情況時，他坦言「希望不會發生」，但也承認這是一種「非常可能發生的情況」。隨著中東衝突升級，亞洲多家航空業者已著手制定應急計畫，市場憂心恐重演1970年代石油危機帶來的衝擊。菲律賓高度依賴中東進口原油，使其在此次能源動盪中承受更大壓力。為此，政府已簽署行政命令，宣布全國進入為期一年的能源緊急狀態，並將透過現金補助、燃料補貼等措施，減緩對經濟與民生的衝擊。官方也同步成立跨部門委員會，負責監控能源供應、油價波動，以及對披索匯率與海外勞工匯款的潛在影響，試圖在不確定局勢中維持經濟穩定。另一方面，航空業已開始出現調整跡象。宿務太平洋航空宣布將於下月起縮減航班；而菲律賓航空則表示目前燃料儲備仍足以支撐營運，並持續與供應商與政府合作。面對能源風暴持續延燒，外界普遍預期航空市場短期內仍將震盪，旅運成本與不確定性恐同步攀升。