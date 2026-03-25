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南海局勢持續升高，中國近期在爭議海域大規模填海造陸，可能將蓋最大的人工島，引發周邊國家高度關注，區域安全情勢再度拉警報。綜合外國媒體報導，中國疑似在西沙群島的羚羊礁加速疏浚與填海工程，規模持續擴大。越南外交部發言人范秋姮對此表示強烈反對，並已向中方提出交涉，重申越南對該海域擁有主權立場。越南方面強調，依據國際法與歷史證據，包含羚羊礁在內的西沙群島屬於越南領土，任何未經允許的外國活動皆屬非法且無效。儘管如此，中越雙方近期仍在河內達成共識，承諾以「妥善方式」處理海上爭議。從戰略位置來看，羚羊礁距離中國海南三亞約300公里，距越南峴港約400公里，地理位置極具軍事價值。三亞同時也是中國監控南海的重要海空軍基地，使該區動態備受關注。根據智庫戰略暨國際研究中心旗下「亞洲海事透明倡議」分析，羚羊礁目前填海面積已達約603公頃，規模逼近美濟礁，後者為中國在南海最大的人工島。若工程持續推進，羚羊礁恐成為西沙甚至整個南海最大據點之一。觀察人士指出，此舉不僅可能擴大中國在南海的軍事與監控能力，也被解讀為對越南近年在南沙群島填海活動的回應。隨著各方持續強化據點建設，南海爭議恐難在短期內降溫，區域緊張局勢仍將持續升高。