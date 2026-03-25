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全球能源緊張情勢持續發酵，航空業首當其衝。越南因燃油供應吃緊，開始縮減航班並研擬調整票價，旅客未來出行成本恐明顯上升。根據越南民航局聲明，越南航空將自4月1日起，每週暫停23個國內航班，以因應航空燃油供應不足的風險。不過主要國內幹線與國際航班目前仍維持正常營運。官方指出，中東戰爭導致燃油供應鏈受阻，使越南各航空公司面臨潛在燃料短缺壓力，因此必須透過縮減航班來降低營運風險。除了減班之外，越南多家航空公司也正評估對國際航線加收燃油附加費，最快將於4月上路，意味著機票價格可能進一步調漲。事實上，區域內航空業者已陸續採取因應措施。泰國國際航空正準備申請調高燃油附加費，預估票價將上漲10%至15%；聯合航空也已開始縮減航班運力，以應對油價飆升帶來的壓力。隨著國際油價持續高檔震盪，越南政府已積極尋求替代供應來源，包括與俄羅斯簽署油氣合作協議，並向多國洽談支援。外界普遍認為，在能源不確定性未解之前，航空市場短期內恐難恢復穩定，航班與票價波動將成為新常態。