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▲五月天3月24日晚間舉辦彩排場，阿信（左2）為取消場次道歉。（圖／相信音樂提供）

五月天 5525＋1《回到那一天》25 週年巡迴演唱會香港站有3月24日場，因故臨時宣布取消。為彌補購票歌迷的遺憾，五月天破天荒將當日活動改為彩排特別場，首度公開極機密的演唱會幕後準備過程。主唱阿信在台上對歌迷致歉，他表示心中始終惦記著大家，承諾未來一定會給予大家一場完整無缺的演唱會。在彩排現場，全場觀眾與五月天一起回到演出前的起點，從第一盞燈光亮起、LED 畫面測試、機關調整、樂器調音，甚至跟著台下一起喊麥克風測試的「test 1, 2, 3」，完整參與了演唱會誕生的過程。彩排場從導演喊出「Open VCR準備」正式揭開序幕。五月天全員戴著工作證，從「FLY TO 25TH專機」機艙門現身，隨即與全場歌迷大合唱開場曲〈OAOA〉。在演唱〈笑忘歌〉時，阿信向所有歌迷表達最深的歉意，「因為諸多因素，原來相聚取消，五月天的心裡始終還是惦記著你們。在這裡我們除了向大家致上歉意之外，在未來日子依然擁有完整無缺，有我、有你的演唱會。說好要還給你們，每一首都會還，因為那是本來就屬於你們，和我大聲的唱，直到永遠。」即使是彩排，五月天招牌的「垃圾話」環節依然精彩。阿信打趣笑問台下：「今天彩排怎麼混這麼多人進來，你們是工作人員嗎？工作證借我看一下。」怪獸被問到吉他是不是怪怪的，幽默回應：「因為太好聽了我就忍不住一直彈。」石頭則呼籲歌迷不要省力氣：「彩排視同演出，請各位大聲一點。」瑪莎自嘲彩排會錯誤百出、細節被看光光，但也因此讓大家看到有趣的地方。在彩排〈戀愛ING〉全新橋段「LOVE節奏遊戲」時，瑪莎、石頭、怪獸皆一次過關，冠佑更被抓包在眼鏡貼小抄作弊；而阿信則因頻頻吃螺絲，自己Cue自己：「我如果再錯，我們今天再加一首歌！」最後也加碼演唱多首歌曲。五月天5525+1《回到那一天》25 週年巡迴演唱會香港站・春暖花開版，後續將於3月 25、27、28、29 日在香港啟德主場館開唱。