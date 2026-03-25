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台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，涉嫌藉由服務中配的機會長期彙報國內政情、政黨內部情報，並接受「滲透來源」指示在台北市長選戰、總統大選為黃珊珊、柯文哲站台，另外她還涉及從事地下匯兌獲利24萬元、偽造女兒在朋友公司的在職證明，向銀行詐貸2697萬以及造假中國統戰幹部經歷邀請來台，昨天（24日）新北地檢署偵結，依反滲透法、銀行法、詐欺取財、偽造文書等4罪，並建請法院從重量刑，今天上午9時許左右，徐春鶯搭乘囚車移審新北地院開庭，究竟會續押還是交保，成為外界關注焦點。檢方指出，徐春鶯與鍾錦明長期擔任中共滲透來源的聯繫管道，不僅彙報國內政情、選情及中配動態等情資，更於2022年及2024年大選期間，基於反滲透法之犯意，依中方指示為特定候選人站台造勢與宣傳，涉犯《反滲透法》受境外敵對勢力指示助選罪嫌。檢方還發現，徐春鶯從2020年到2025年間非法辦理新臺幣、人民幣、美金之匯兌業務，匯兌金額新臺幣2875萬2485元，犯罪所得新臺幣24萬7969元，涉犯《銀行法》第125條第1項前段「未經主管機關許可經營銀行業務而辦理國內外匯兌業務罪」。新北檢另查出，徐春鶯涉嫌夥同友人羅穎，長期為其女兒卜啓正虛報在「集智公司」任職，透過偽造勞保投保紀錄與薪資轉帳證明，營造穩定就業的假象。隨後，徐春鶯與女兒持不實的在職證明與顧問合約，向銀行申貸新台幣2697萬元。檢方認定此舉誤導銀行審核並造成損害，涉犯《刑法》行使業務上登載不實文書罪及三人以上共同詐欺取財罪。檢方指控，徐春鶯的第四項犯行涉及掩護統戰官員非法來台。徐春鶯與羅穎明知「民革上海市組統委」副主任孫憲並無商務交流真意，仍由徐春鶯聯繫孫憲提供虛偽文件，並由羅穎以「集智公司」名義虛報孫憲未具備黨政軍背景，並開立不實行程表與保證書，成功向移民署申請商務入境許可。孫憲隨後於2025年10月間以商務名義入境台灣，此舉涉嫌損害移民署對大陸人士入境管理的正確性，涉犯《刑法》行使業務上登載不實文書罪。起訴書指出，徐春鶯與鍾錦明身為享有台灣民主與人權保障的國民，卻效忠於主張統一我國的境外敵對勢力。兩人假借服務陸配名義建立管道，長期向中共彙報政情、選情及政黨內部情報，協助對方掌握台灣動向。更嚴重的是，兩人向中共舉報國內陸配的言論與活動，協助中共實施監控，導致在台中配因恐懼報復而不敢正常行使言論自由與政治權利，對台灣民主法治造成實質傷害。檢方批評，徐春鶯與鍾錦明藉由上述行為獲取統戰紅利與資源，藉此維持在中配群體的影響力，並以此為籌碼向國內政黨索要不分區立委席次，企圖實踐與中共協調一致的參政計畫。檢方強調，兩人受中共指示參與選舉，惡意侵蝕台灣主權基石並破壞民主發展，損害自由民主憲政秩序極深。由於兩人犯罪動機可議且違反國民義務程度極高，檢方建請法院對其從重量刑，以示懲戒。