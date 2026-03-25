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▲蕭淑慎（左）和梁軒安（右）結婚8年，婚姻狀態一直是話題。（圖／翻攝自梁軒安臉書）

蕭淑慎讓梁軒安「花錢解決」：不想給他碰

▲蕭淑慎（左）坦言可以讓梁軒安「花錢解決」生理需求。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）

梁軒安認跟蕭淑慎沒性生活：一起養貓就好

梁軒安陷性侵案惹議！48歲蕭淑慎和小15歲老公梁軒安2017年結婚，夫妻倆感情現況一直成為外界話題，今年1月女方登上薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，分享自己的婚姻觀，驚爆同意老公花錢去外面「解決」需求，「我也不想給他碰，我們真正會感情不好，不是男女有問題，是我們三觀不合，想法差距、摩擦太大，會影響我們的感情。」蕭淑慎今年1月女方登上薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，在節目中分享，男人偷吃這件事對她而言不是大事，薔薔好奇問，「你們是開放式關係嗎？」蕭淑慎否認，「我跟他結婚我也沒跟人家開放式啊，我還是保守，選擇結婚就是要尊重婚姻。」假如老公在外跟別的女生有親密互動？蕭淑慎認了希望他睡遠一點，「我也不想給他碰」，再倘若老公有生理需求，自己沒辦法或無意願，乾脆讓對方花錢去解決算了，但也警告他，「千萬不要被拍到，不然很丟臉。」婚姻觀相當前衛，引發話題。梁軒安被問及蕭淑慎說法，親自替婚姻狀況緩頰，「那天我陪她去錄節目，這些娛樂效果看看就好」，強調自己忙於工作，從事AI領域方面開拓，對於性生活真的沒有多餘想像，解決不解決需求實在無從回應。梁軒安喊話外界應多關心蕭淑慎抗癌近況，「她到現在都持續在吃標靶的藥物，這個藥物不能停，副作用也會讓人比較沒有性致，希望她身體最重要，我本身沒有關係，我們一起養貓就好了，不要再鬧出人命。」