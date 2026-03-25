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補教網紅張雪峰猝逝 公司證實噩耗

▲張雪峰所屬的蘇州峰學蔚來教育科技有限公司發布訃告證實噩耗。（圖／翻攝微博）

張雪峰昔北漂月薪2,500 躍升千萬流量名師

中國補教界知名網紅講師張雪峰（張子彪），24日中午跑步時突感不適，送醫搶救後心臟驟停。隨後公司發出訃聞證實，張雪峰因心因性猝死，經搶救後仍宣告不治，享年41歲，話題衝上微博熱搜。他從「北漂」、領著2,500 元人民幣月薪的教師，一路成為擁有千萬粉絲的補教網紅，改變了許多考生的求學生涯。近日微博上突然流傳「張雪峰心臟驟停」相關訊息，話題登上熱搜，原以為只是誤傳，但張雪峰微博與抖音帳號的大頭貼一度改為黑白色，讓粉絲們相當焦急。直到24日晚間，張雪峰所屬的蘇州峰學蔚來教育科技有限公司發布訃告證實噩耗，指張雪峰於當日下午3點50分因心因性猝死，經搶救仍無效身亡，死訊曝光後讓網友震驚及不捨。張雪峰出生於黑龍江，從小就深刻體會生活的艱辛，畢業後他前往北京海淀六郎莊，領著 2,500 元人民幣的月薪，在各個補習班之間奔波，親眼見證無數普通大學生因為「資訊落差」而在就業市場處處受挫。2016 年一段《七分鐘全面解讀 34 所 985 高校》的影片在網路上瘋傳，張雪峰憑著說相聲般的授課方式，在網路上累積高人氣，點閱數迅速突破千萬，讓他從一名普通補教講師，一躍成為擁有數千萬粉絲的網紅，並且成立「峰學蔚來」，事業版圖迅速擴張。張雪峰死訊曝光後，不少學生發聲哀悼，表示「老師，謝謝你幫我選科系」、「一路好走」、「太可惜了！特別好的一位老師，還很年輕」、「有點難接受，彷彿是個常相見的朋友沒了」、「還是不敢相信」。