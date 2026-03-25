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▲張雪峰（如圖）生前嘴唇發黑被提醒心臟有狀況。（圖／翻攝自Threads＠xiuer2070）

張雪峰嘴唇發黑被催就醫！他暴怒回嗆

▲張雪峰曾揚言中共攻台就捐5千萬人民幣，聳動言論被認為是在販賣愛國情懷，帳號一度被封鎖。（圖／微博＠張雪峰老師）

張雪峰挺中共武統台灣：最起碼捐1個億

中國補教名師、網紅張雪峰昨（24）日跑步到一半猝死，享年41歲，引發全網關注，如今其生前直播畫面被挖出，原來他上網與粉絲互動時，被提醒「嘴唇發黑、建議你去檢查一下心臟」，張雪峰一邊嗑玉米一邊疾言厲色，「我跑馬拉松的，你說我心臟不好？你跑不過我你信嗎！」怎料悲劇卻一語成讖，令人不勝唏噓。由張雪峰創辦的「峰學蔚來」教育公司昨晚發布訃告，證實張雪峰死訊，訃告內容寫道：「親愛的張雪峰老師因心因性猝死，全力搶救無效，於2026年3月24日15時50分在蘇州逝世。」據悉，他昨日中午還在公司的健身房跑步，身體不適後就被送往蘇州大學附屬醫院搶救，但仍回天乏術。然而，張雪峰生前的直播片段被挖出，他上網與粉絲互動時，被提醒「你的嘴唇發黑，我建議你去檢查一下心臟，我一個同事就是這樣，後來發生心梗，幸好手術及時，保重！」怎料張雪峰激動地回：「你跑不過我你信嗎！我跑馬拉松的，你說我心臟不好？我是挺好的啊，呸！」語氣不服。張雪峰的死訊曝光後，在微博、抖音等平台的關鍵字閱讀量瞬間突破30億次，令無數粉絲感到震驚，他過去充滿爭議性的言論也被挖出，其中張雪峰去年9月公開支持中共武統台灣，揚言在槍聲打響的那一天，他就會捐給國軍5千萬人民幣，「我公司帳上永遠有這個錢，整體最起碼捐1個億！」