女星蕭淑慎的老公梁軒安因涉嫌性侵旗下特助，本月18日遭士林地院以妨害性自主罪一審判刑4年10個月。今（24）日有媒體報導受害者陳述相關細節，梁軒安以9點聲明回應《NOWNEWS今日新聞》，他質疑證人狹怨報復、直指整起事件疑似被設局，也極力護妻，呼籲外界：「此事跟我太太沒有關聯，不要下標一直寫她。」
駁斥受害者藝人身分 稱好心供職卻遭設局
針對《鏡週刊》報導中受害者R小姐（梁軒安回應稱蔡小姐）出面否認雙方有交往關係，梁軒安在聲明中澄清，蔡女並非外界所稱的藝人或歌手，僅是一般表演工作者。當初是基於對方的家庭與個人狀況，出於善意提供特助或行政職務的工作機會。
他表示，案件中的另一名證人張小姐，當初也是由蔡女介紹進公司擔任行政助理，並非外界傳聞的其他關係。對於這一連串的指控，梁軒安直言：「整套懷疑就是設局。」
質疑證人狹怨報復 前案皆獲不起訴
針對法官判決與檢方程序，梁軒安解釋，先前之所以未對外發言，是因為一審律師的限制，並非刻意神隱或嗆聲。他強調，案件中的郭姓證人過去就曾對他提告背信與詐欺，但皆已獲不起訴確定，因此他質疑郭男證詞的中立性與可信度，認為應由司法機關審慎評估。
此外，針對另一名曾姓女子過去對他提出的妨害性自主、詐欺等指控，梁軒安也澄清均已獲檢方不起訴處分。他遺憾表示，相關內容卻被曾女片面截圖或引用於此次案件的社群討論中，造成外界嚴重誤解。
護妻心切籲媒體別再提蕭淑慎！喊話當事人：欠錢快還
回顧案件審理期間，曾傳出檢方欲傳喚蕭淑慎作證卻遭梁拒絕。對此，梁軒安在聲明中特別劃清界線，強調案件純屬個人事務，與太太蕭淑慎毫無關聯，希望媒體不要再以她為標題。同時，他也澄清自己並無政黨背景，過去參與活動純屬協助友人的私人情誼。
梁軒安表示自己手中仍保留未公開的證據，後續將全權交由律師依法律程序處理，並堅持上訴到底，不再對外延伸口水戰。但他也不忘向相關當事人隔空喊話：「涉及金錢往來之部分，應妥善處理與負責，欠我朋友的錢快還一還。」
而關於梁軒安和蕭淑慎目前的夫妻關係狀態，梁軒安回應《NOWNEWS今日新聞》表示，「我跟我太太 一直都很好，我每天第一份工作 就是洗完挖貓砂，因為我們家有12隻貓咪，而她就是在家，做她任何喜歡的事情，把身體顧好即可。」
梁軒安回應《NOWNEWS今日新聞》全文：
目前相關事件，我的立場很單純，
不希望再浪費司法資源與媒體資源，一切尊重法律程序處理。
有幾點事實，仍需做出基本說明：
第一，關於外界流傳之部分說法，並非出自檢察官或正式法律程序內容，與實際情況有所出入。現階段我已委由律師全權處理，因此不適合對外過多發言，也未曾有任何刻意對外嗆聲之行為。因為我的第一審律師基本上不讓我說話。
第二，關於相關人員背景，外界有部分誤解。蔡小姐並非藝人或歌手，僅為一般表演工作者，亦非隸屬任何特定體系。當初基於其個人狀況與家庭因素，出於善意提供工作機會，協助其擔任特助或行政職務。
第三，關於所謂證人部分，郭先生過去已與我有法律糾紛，且其所提出之相關案件（包含背信、詐欺）皆已不起訴確定，依法不得再上訴。基於其與我存在既有爭議，其證詞之中立性與可信度，理應由司法機關審慎判斷。
第四，另有相關證人二張小姐／是由蔡小姐介紹，當初係因求職需求進入公司擔任行政助理，並非外界所傳之其他關係，且整套懷疑就是設局。
第五，我與蔡小姐之認識，係經由過去合作之下包商 之一頂尖傳媒媒體公關陳昱成介紹，屬正常工作往來背景，證詞有偏妥很正常。
第六，關於曾小姐過去提出之妨害性自主、詐欺及背信等指控，均已經檢察機關認定不起訴，為確定結果。相關內容卻仍被曾小姐截圖蔡小姐案件照片或片面引用於社群，造成外界誤解，實屬遺憾。
第七，我個人僅是一位創業者，並無任何政黨背景。過去參與相關活動，純屬基於朋友馮啟彥醫師情誼與個人恩義協助，並非政治立場。
第八，關於目前爭議，我方仍保留相關證據未公開，一切將依法律程序處理，不再對外延伸爭論。
第九，此事跟我太太沒有關聯，不要下標一直寫她。
最後，也希望相關當事人能理性面對現況，專注於自身生活與工作。涉及金錢往來之部分，亦應妥善處理與負責，欠我朋友的錢快還一還。
本案後續，將全權交由律師依法處理。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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針對《鏡週刊》報導中受害者R小姐（梁軒安回應稱蔡小姐）出面否認雙方有交往關係，梁軒安在聲明中澄清，蔡女並非外界所稱的藝人或歌手，僅是一般表演工作者。當初是基於對方的家庭與個人狀況，出於善意提供特助或行政職務的工作機會。
他表示，案件中的另一名證人張小姐，當初也是由蔡女介紹進公司擔任行政助理，並非外界傳聞的其他關係。對於這一連串的指控，梁軒安直言：「整套懷疑就是設局。」
質疑證人狹怨報復 前案皆獲不起訴
針對法官判決與檢方程序，梁軒安解釋，先前之所以未對外發言，是因為一審律師的限制，並非刻意神隱或嗆聲。他強調，案件中的郭姓證人過去就曾對他提告背信與詐欺，但皆已獲不起訴確定，因此他質疑郭男證詞的中立性與可信度，認為應由司法機關審慎評估。
此外，針對另一名曾姓女子過去對他提出的妨害性自主、詐欺等指控，梁軒安也澄清均已獲檢方不起訴處分。他遺憾表示，相關內容卻被曾女片面截圖或引用於此次案件的社群討論中，造成外界嚴重誤解。
護妻心切籲媒體別再提蕭淑慎！喊話當事人：欠錢快還
回顧案件審理期間，曾傳出檢方欲傳喚蕭淑慎作證卻遭梁拒絕。對此，梁軒安在聲明中特別劃清界線，強調案件純屬個人事務，與太太蕭淑慎毫無關聯，希望媒體不要再以她為標題。同時，他也澄清自己並無政黨背景，過去參與活動純屬協助友人的私人情誼。
梁軒安表示自己手中仍保留未公開的證據，後續將全權交由律師依法律程序處理，並堅持上訴到底，不再對外延伸口水戰。但他也不忘向相關當事人隔空喊話：「涉及金錢往來之部分，應妥善處理與負責，欠我朋友的錢快還一還。」
而關於梁軒安和蕭淑慎目前的夫妻關係狀態，梁軒安回應《NOWNEWS今日新聞》表示，「我跟我太太 一直都很好，我每天第一份工作 就是洗完挖貓砂，因為我們家有12隻貓咪，而她就是在家，做她任何喜歡的事情，把身體顧好即可。」
梁軒安回應《NOWNEWS今日新聞》全文：
目前相關事件，我的立場很單純，
不希望再浪費司法資源與媒體資源，一切尊重法律程序處理。
有幾點事實，仍需做出基本說明：
第一，關於外界流傳之部分說法，並非出自檢察官或正式法律程序內容，與實際情況有所出入。現階段我已委由律師全權處理，因此不適合對外過多發言，也未曾有任何刻意對外嗆聲之行為。因為我的第一審律師基本上不讓我說話。
第二，關於相關人員背景，外界有部分誤解。蔡小姐並非藝人或歌手，僅為一般表演工作者，亦非隸屬任何特定體系。當初基於其個人狀況與家庭因素，出於善意提供工作機會，協助其擔任特助或行政職務。
第三，關於所謂證人部分，郭先生過去已與我有法律糾紛，且其所提出之相關案件（包含背信、詐欺）皆已不起訴確定，依法不得再上訴。基於其與我存在既有爭議，其證詞之中立性與可信度，理應由司法機關審慎判斷。
第四，另有相關證人二張小姐／是由蔡小姐介紹，當初係因求職需求進入公司擔任行政助理，並非外界所傳之其他關係，且整套懷疑就是設局。
第五，我與蔡小姐之認識，係經由過去合作之下包商 之一頂尖傳媒媒體公關陳昱成介紹，屬正常工作往來背景，證詞有偏妥很正常。
第六，關於曾小姐過去提出之妨害性自主、詐欺及背信等指控，均已經檢察機關認定不起訴，為確定結果。相關內容卻仍被曾小姐截圖蔡小姐案件照片或片面引用於社群，造成外界誤解，實屬遺憾。
第七，我個人僅是一位創業者，並無任何政黨背景。過去參與相關活動，純屬基於朋友馮啟彥醫師情誼與個人恩義協助，並非政治立場。
第八，關於目前爭議，我方仍保留相關證據未公開，一切將依法律程序處理，不再對外延伸爭論。
第九，此事跟我太太沒有關聯，不要下標一直寫她。
最後，也希望相關當事人能理性面對現況，專注於自身生活與工作。涉及金錢往來之部分，亦應妥善處理與負責，欠我朋友的錢快還一還。
本案後續，將全權交由律師依法處理。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110