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▲梁軒安（左）先前曾表示，與蕭淑慎（右）對婚姻生活一直都有共識，現階段最重要的只有老婆的身體狀況，尊重、陪伴才是維持關係的祕訣。（圖／梁軒安臉書）

女星蕭淑慎的老公梁軒安因涉嫌性侵旗下特助，本月18日遭士林地院以妨害性自主罪一審判刑4年10個月。今（24）日有媒體報導受害者陳述相關細節，梁軒安以9點聲明回應《NOWNEWS今日新聞》，他質疑證人狹怨報復、直指整起事件疑似被設局，也極力護妻，呼籲外界：「此事跟我太太沒有關聯，不要下標一直寫她。」針對《鏡週刊》報導中受害者R小姐（梁軒安回應稱蔡小姐）出面否認雙方有交往關係，梁軒安在聲明中澄清，蔡女並非外界所稱的藝人或歌手，僅是一般表演工作者。當初是基於對方的家庭與個人狀況，出於善意提供特助或行政職務的工作機會。他表示，案件中的另一名證人張小姐，當初也是由蔡女介紹進公司擔任行政助理，並非外界傳聞的其他關係。對於這一連串的指控，梁軒安直言：「整套懷疑就是設局。」針對法官判決與檢方程序，梁軒安解釋，先前之所以未對外發言，是因為一審律師的限制，並非刻意神隱或嗆聲。他強調，案件中的郭姓證人過去就曾對他提告背信與詐欺，但皆已獲不起訴確定，因此他質疑郭男證詞的中立性與可信度，認為應由司法機關審慎評估。此外，針對另一名曾姓女子過去對他提出的妨害性自主、詐欺等指控，梁軒安也澄清均已獲檢方不起訴處分。他遺憾表示，相關內容卻被曾女片面截圖或引用於此次案件的社群討論中，造成外界嚴重誤解。回顧案件審理期間，曾傳出檢方欲傳喚蕭淑慎作證卻遭梁拒絕。對此，梁軒安在聲明中特別劃清界線，強調案件純屬個人事務，與太太蕭淑慎毫無關聯，希望媒體不要再以她為標題。同時，他也澄清自己並無政黨背景，過去參與活動純屬協助友人的私人情誼。梁軒安表示自己手中仍保留未公開的證據，後續將全權交由律師依法律程序處理，並堅持上訴到底，不再對外延伸口水戰。但他也不忘向相關當事人隔空喊話：「涉及金錢往來之部分，應妥善處理與負責，欠我朋友的錢快還一還。」而關於梁軒安和蕭淑慎目前的夫妻關係狀態，梁軒安回應《NOWNEWS今日新聞》表示，「我跟我太太 一直都很好，我每天第一份工作 就是洗完挖貓砂，因為我們家有12隻貓咪，而她就是在家，做她任何喜歡的事情，把身體顧好即可。」