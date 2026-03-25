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▲高雄佛具店兩名前員工搬走老闆千尊佛像、佛具。（圖／民眾提供）

佛具店內鬼案！高雄鳳山一間老字號佛具店老闆，去年（2025年）6月驚覺庫存遭竊，且網路上還出現同款低價商品，報警後竟揪出兩名任職逾10年的「老臣」，原來兩名前員工利用職務之便，長期在出貨搬運過程中一點點竊走佛像，其中一人離職後甚至自立門戶，透過網路直播低價拋售贓物，警方歷經五波搜索，成功在多處秘密倉庫起獲1034尊神像、3107個爐具等大批贓物，總市值高達新台幣7500萬元，全案依業務侵占及竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。事發在2025年6月，高雄鳳山一間老字號佛具店老闆，因發現倉庫庫存莫名短少，且網路平台上竟出現與自家產品高度雷同、價格卻更低廉的商品，驚覺有異報警，警方追查後發現，竊賊竟是兩名從佛具店離職的資深員工。警方調查，50歲的黃姓男子與47歲的侯姓女子，兩人在該店工作超過10年，任職期間握有倉庫鑰匙，因此利用職務之便，在出貨搬運過程中以進10尊神像便私藏1尊的方式竊取佛像，離職後，黃男甚至自行創業開設佛具店，利用網路直播低價拋售這些贓物，刻意以低於市價一成的價格與老東家競爭。為了規避查緝，黃男將偷來的神像與神明用品分別藏匿在多處倉庫，企圖以此製造斷點阻礙搜索，但警方接連發動五波搜索行動後，最終起獲包括1034尊神像、3107個爐具、253個燭臺及近600個神明配件，總價值估計高達新台幣7500萬元。這兩名利用信任背叛雇主的前員工，最終被警方依業務侵占及竊盜罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。