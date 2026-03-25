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▲周杰倫久未發專輯，緊張地深夜沒睡求粉絲評語。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

華語流行天王周杰倫（Jay）強勢回歸！最新專輯《太陽之子》在今（25）日全球數位發行。周杰倫昨（24）舉辦全球首映暨專輯記者會後，宣傳服也不脫，一直等到凌晨專輯上線後，坐等粉絲留言評語。玖壹壹除了留言大讚：「整張都滿扯！」之外，也表示，周杰倫在〈太陽之子〉裡飾演的神探角色，其實是「歐洲版林正英」。周杰倫在IG貼文要大家留言對專輯的評語，玖壹壹春風的評論極為吸睛。因周杰倫在MV中大玩懸疑、推理與獵魔元素，春風大讚周董根本是「歐洲版林正英」。而關於專輯內容，春風也在周董的貼文下留言：「整張都蠻扯的」，以最直白的方式，表達了對專輯高質量的最高讚賞。周杰倫後續也限時動態曬出一張帥氣照片，畫面中他還穿著白天參加首映會時穿的深V西裝，站在畢卡索的名畫前，他在動態裡寫道：「看到留言，你們喜歡那我就放心了」，配上一個溫暖的太陽圖騰，顯然在看到首波雪崩式的好評後，終於放下心中大石，舒心地去睡覺。除了星友力挺，粉絲也紛紛表達，超愛〈淘金小鎮〉，留言大讚：「杰倫哥，淘金小鎮超級好聽啊！大陸抖音一片好評，牛逼的」、「準備循環播放了」、「才釋放出的淘金小鎮rap聽起來太帶感了」。不少歌迷也對新專輯的風格感到驚喜，留言表示：「本來以為主打會是暗黑的風格，沒想到是偏搖滾勵志的，很有意思。」至於 MV，也有歌迷打趣吐槽：「哥！新歌很驚喜哦，MV很中二但喜歡，做自己喜歡的事就會很開心吧。」還有粉絲表示，自從周杰倫有IG之後，經常分享生活大小事，感覺跟他變得更親近了。