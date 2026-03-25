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▲全台 2025 年 12 月人口密度 TOP10 行政區與新案房價一覽。新北永和穩坐「最擠王」，高雄新興區房價飆漲 34% 居冠，新北蘆洲則是十大區域中唯一房價盤整的行政區。（圖／住商機構提供）

全台哪裡最擠？答案依然是「永和」！根據內政部 2025 年底最新統計，新北市永和區以每平方公里 3.7 萬人的驚人數字，連年穩坐全台人口密度冠軍 。住商機構觀察實價登錄資料發現，這十大人口稠密區展現了強大的房價支撐力，九成區域房價走揚，其中高雄市新興區漲幅高達 34% 最為驚人，而全台僅有一個區域房價出現微幅下滑 。數據顯示，全台人口密度前兩名皆由新北市包辦。第一名的永和區每平方公里達 3.7 萬人，2025 年新案均價已來到 92.5 萬元，較前一年微漲 2.8% 。然而，排名第二的新北市蘆洲區（每平方公里 2.6 萬人），房價表現卻呈現「兩樣情」。蘆洲 2025 年新案均價為 71.8 萬元，較前一年微跌 0.8%，成為十大稠密區中唯一房價盤整的區域 。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，蘆洲因早期開發、欠缺新興重劃區題材，且無重大建設話題，導致行情在房市趨冷時出現盤整 。在全台前十大人口稠密區中，高雄市新興區以每平方公里近 2.5 萬人位居第三 。儘管是舊市區，該區房價卻異軍突起，2025 年平均成交單價達 52.4 萬元，比 2024 年大漲 34.0%，居全台之冠 。住商不動產高雄七賢加盟店店東祝遵評指出，新興區素地稀缺，過去少有新推案，但近期因大型建商在中山路沿線推出大型社區，帶動區域平均單價跳升，目前在地價位已站穩五字頭，部分戶別甚至觸及六字頭 。除了新北與高雄，台北市大安區、大同區，以及台中市北區、中區也雙雙進榜全台十大稠密區，房價漲幅落在 2.1% 至 7.1% 之間 。賴志昶提醒，人口密度高的區域通常具備成熟商圈與完善機能，這種「人口紅利」是房市轉冷時，購屋族入手保值物件的首要考量 。