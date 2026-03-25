突破60億次收聽天量的加州搖滾天團LANY要來了！LANY帶著全新《LANY: soft world tour》2026新世界巡迴演唱會，於今年9月26日首登台北小巨蛋！今（25）日上午 10點起到明天上午10點，於拓元售票系統開放兩波星展卡友獨家搶先購票。

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▲搖滾天團Lany將首度來台開唱。（圖／翻攝自拓元售票系統）
▲搖滾天團Lany將首度來台開唱。（圖／翻攝自拓元售票系統）
星展卡友專屬搶票攻略　單筆訂單限購4張

本次LANY演唱會票價自NT$800至NT$8,880不等，並推出兩款限量VIP套票。星展萬事達卡友享有兩階段的專屬購票特權，要留意的是，單筆訂單限購4張，數量有限，且售完為止。

  • 💳星展開搶第一波！萬事達卡卡友預售
  1. 開賣時間：3月25日上午10:00起至3月26日上午10:00止
  2. 驗證方式：於拓元驗證頁面輸入卡號。信用卡請輸入前6碼；簽帳金融卡請輸入前8碼。
  • 💳星展第二波！飛行世界之極卡／商務卡精選票
  1. 開賣時間：3月27日（五）中午12:00開搶。
  2. 驗證方式： 限輸入指定星展萬事達卡世界卡信用卡卡號前8碼。
售票網站：拓元售票系統

演唱會與VIP套票亮點　優先入場與獨家暖身演出

LANY首度站上台北小巨蛋，除了經典歌曲與新歌，還有許多VIP套票體驗，「The Last Forever Fan Experience」套票包含GA站區門票、首批優先入場、獨家暖身演出、Jake和Paul的專屬Q&A問答，以及最令粉絲心動的10人一組台前合照與簽名周邊。「The Soft VIP Package」套票則有GA站區門票、第二批優先入場及專屬 VIP 掛牌與周邊商品。

  • VIP 套票 Package
The Last Forever Fan Experience

  • GA站區門票一張
  • 優先入場（首批進場）
  • LANY獨家暖身演出
  • Jake and Paul 獨家問答環節
  • 10人一組與LANY於台前合照
  • LANY簽名專屬VIP周邊
  • 周邊商品優先購買(限演出現場有販售時) 
The Soft VIP Package 

  • GA站區門票一張
  • 優先入場（第二批進場）
  • 專屬VIP周邊
  • 專屬VIP掛牌及掛繩一套
  • 周邊商品優先購買(限演出現場有販售時)
⚠️購票時每張票券將外加 NT$200 系統服務費，結帳時請留意。

⚠️為維護人身安全，孕婦及身高未滿110公分或未滿 7 歲孩童，請勿購買站區票券。2、3樓座位區觀眾請以拍手取代跳動。


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