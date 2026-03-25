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點燙青菜像開盲盒！端出「豆芽菜」被討厭：敷衍用的

但不少民眾提到，許多店面燙青菜經常不標示菜種，每次都像開盲盒一樣，倘若拿到「豆芽菜」當作燙青菜，還會感到特別氣憤。

▲不少民眾提到，許多店面燙青菜經常不標示菜種，每次都像開盲盒一樣，倘若拿到「豆芽菜」當作燙青菜，還會感到特別氣憤。（圖／取自photoAC）

主要認為「燙青菜」應為深綠色葉菜或高麗菜，且豆芽菜在麵店是較廉價的配菜，與燙青菜的價格有所落差

豆芽菜為什麼不算燙青菜？醫揭3點警告：長期只吃它吃出事

豆芽菜含水量極高，其中綠豆芽還高達93%，營養密度太低

豆芽菜雖然維生素C算豐富，在其他關鍵微量元素上則較為落後。

▲豆芽菜含水量超過90%，營養密度明顯低於其他葉菜類，若只當燙青菜吃，很容易吃不夠纖維。（圖／取自photoAC）

「如果你長期用它取代葉菜類，你的身體可能會處於一種『熱量足夠、微量元素卻飢渴』的亞健康狀態。

不過豆芽菜依舊是可以吃的好食物，仍含有營養，只是要記得多吃其他葉菜類，才能補足纖維量。