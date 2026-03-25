台灣路邊小吃攤或餐廳經常販售燙青菜，不少外食族為求營養均衡都會加點，但多數人卻十分厭惡端上來的菜是「豆芽菜」，認為其成本低廉，也不是深綠色葉菜「根本不能當燙青菜」。對此，家醫科醫師温梓言認證，認為豆芽菜不能算是燙青菜，點出「含水量超過90%、營養低於葉菜類、偽飽足感」3點為關鍵，長期只靠它補充營養會讓身體處於微量元素飢渴狀態，建議多搭配其他葉菜類，才能補足纖維量。
點燙青菜像開盲盒！端出「豆芽菜」被討厭：敷衍用的
一名網友日前在Threads發文，向全台各大餐廳、小吃店喊話，建議菜單都必須要有燙青菜，強調年齡增長後非常需要搭配燙青菜吃飯。該篇貼文引發網路爆量討論，但不少民眾提到，許多店面燙青菜經常不標示菜種，每次都像開盲盒一樣，倘若拿到「豆芽菜」當作燙青菜，還會感到特別氣憤。
而一般民眾如此討厭燙青菜是豆芽菜，主要認為「燙青菜」應為深綠色葉菜或高麗菜，且豆芽菜在麵店是較廉價的配菜，與燙青菜的價格有所落差，「點燙青菜拿豆芽菜上來真的會想翻桌」、「敷衍用的青菜」、「不會點豆芽菜主要是很盤，一大袋才20塊錢而已」。
豆芽菜為什麼不算燙青菜？醫揭3點警告：長期只吃它吃出事
家醫科醫師温梓言在留言區也解答「為什麼豆芽菜不能算是燙青菜」？温梓言根據「超過90%的水分真相、微量元素的差距、偽飽足感」3點解答，表示豆芽菜含水量極高，其中綠豆芽還高達93%，營養密度太低，同樣吃一份的纖維含量普遍輸給多數葉菜類；而深色葉菜類強在豐富的鈣、鎂、鉀和葉酸，但豆芽菜雖然維生素C算豐富，在其他關鍵微量元素上則較為落後。
温梓言進一步提到，豆芽菜的纖維較硬，讓你嚼很久、覺得很有飽足感，但其實是水分導致，「如果你長期用它取代葉菜類，你的身體可能會處於一種『熱量足夠、微量元素卻飢渴』的亞健康狀態。
温梓言強調，豆芽菜雖然不是沒營養，但含水量超過90%，營養密度明顯低於其他葉菜類，若只當燙青菜吃，很容易吃不夠纖維，不過豆芽菜依舊是可以吃的好食物，仍含有營養，只是要記得多吃其他葉菜類，才能補足纖維量。
資料來源：温梓言
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一名網友日前在Threads發文，向全台各大餐廳、小吃店喊話，建議菜單都必須要有燙青菜，強調年齡增長後非常需要搭配燙青菜吃飯。該篇貼文引發網路爆量討論，但不少民眾提到，許多店面燙青菜經常不標示菜種，每次都像開盲盒一樣，倘若拿到「豆芽菜」當作燙青菜，還會感到特別氣憤。
豆芽菜為什麼不算燙青菜？醫揭3點警告：長期只吃它吃出事
家醫科醫師温梓言在留言區也解答「為什麼豆芽菜不能算是燙青菜」？温梓言根據「超過90%的水分真相、微量元素的差距、偽飽足感」3點解答，表示豆芽菜含水量極高，其中綠豆芽還高達93%，營養密度太低，同樣吃一份的纖維含量普遍輸給多數葉菜類；而深色葉菜類強在豐富的鈣、鎂、鉀和葉酸，但豆芽菜雖然維生素C算豐富，在其他關鍵微量元素上則較為落後。
温梓言強調，豆芽菜雖然不是沒營養，但含水量超過90%，營養密度明顯低於其他葉菜類，若只當燙青菜吃，很容易吃不夠纖維，不過豆芽菜依舊是可以吃的好食物，仍含有營養，只是要記得多吃其他葉菜類，才能補足纖維量。