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▲Karina在IG上把〈愛你但說不出口〉設為背景音樂。（圖／Karina IG）

▲〈愛你但說不出口〉原唱Karencici也看到了Karina表演的片段，留下愛心表情符號。（圖／Karina IG）

aespa成員Karina迎來26歲生日，特別舉辦了生日會和粉絲共襄盛舉，除了和粉絲聊天互動以外，她還特別準備了的驚喜舞台，獻唱中文歌曲〈愛你但說不出口〉，流利的發音和清晰的咬字，一開口就讓全場融化了，影片曝光後迅速在網路瘋傳，連原唱Karencici也看到了！當天Karina以溫柔日常風造型登場，由於生日會還有來自各國的粉絲，為了讓每個人都能有參與感，她一口氣帶來三國不同語言的歌曲，包括日文歌〈Sparkle〉、英文歌〈 Can’t Take My Eyes off You〉，而中文歌則選擇了〈愛你但說不出口〉，粉絲也大讚這首歌非常適合她。Karencici的〈愛你但說不出口〉，近年成為韓國藝人的新愛唱曲目，像是BIGBANG太陽、BOYNEXTDOOR的TAESAN都有演唱過。Karina在本月初的IG貼文中，也選擇了這首歌當作背景音樂。aespa的粉絲們都知道，Karina在出道前學習的第二外語就是中文，過去本來是因為想考空服員才學習，如今當了偶像，順勢成爲和中文圈粉絲們溝通的方式之一。雖然有學過中文，但要詮釋整首情歌也不簡單，從她的咬字和發音都聽得出為此下足功夫，讓不少人驚艷不已，紛紛留言稱讚「發音太標準」、「一定準備很久」，而原唱Karencici也看到了表演片段，並留下了愛心表情符號表示喜歡之情。