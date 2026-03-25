我是廣告 請繼續往下閱讀

▲姚以緹（如圖）飾演電子花車女郎，奪走春風的「銀幕初吻。」（圖／英傑哆影業提供）

春風熱吻姚以緹！花車上激戰全被拍

▲春風（右）與姚以緹（左）迸出火花，默契十足。（圖／英傑哆影業提供）

玖壹壹春風（洪瑜鴻）、姚以緹、黃奇斌（阿斌）、丁寧主演犯罪動作電影《死亡賭局》下月24日全台上映，當中飾演電子花車女郎的姚以緹恰逢舊情人春風，天雷勾動地火，激吻親熱一次上，姚以緹更奪走春風的「銀幕初吻」，春風害羞自爆拍攝前刷牙至少三次，甚至猛用漱口水：「我雖然親過很多女生，但拍戲真的怕忘詞！我很盡責地保持口腔清潔，這是基本禮貌！」春風首次與姚以緹合作，心情難免忐忑，被導演爆料為了這場戲，事前刷牙至少三次，甚至猛用漱口水，春風笑言：「我雖然親過很多女生，但拍戲真的怕忘詞。我很盡責地保持口腔清潔，這是基本禮貌！」比起親熱，他更在意角色在吻戲背後的情緒轉折，「那場戲不只是激情，更多是兩人複雜關係的糾葛。」而身為「吻戲前輩」的姚以緹展現專業風範，對春風表現給予高度肯定：「他說他很緊張，但我完全沒感覺到，我覺得他演得超好！」春風打趣詢問她奪走初吻的感想，姚以緹忍不住笑回：「感謝宇宙給我這個機會，希望帶給你美好的回憶！」逗得春風樂不可支，還笑出音階，小倆口默契十足，相當有火花。姚以緹這次在《死亡賭局》挑戰飾演電子花車女郎，為了精準詮釋，本身是體育健將的她依舊為此上了幾堂舞蹈課練習肢體，更大量觀看相關紀錄片與訪談，深入理解這個產業女性的心路歷程，姚以緹感性表示：「品文是一個在社會邊緣努力求生存的女性，她不僅是電子花車女郎，也是一位很酷、很堅強的媽媽。」《死亡賭局》不僅是一場標價人命的豪賭，更是這對兄弟在崩塌邊緣的生存掙扎。當親情與背叛交織，勝彬（黃奇斌 飾）如何接招哥哥勝毅（春風 飾）的賭命抉擇？《死亡賭局》4月24日全台上映。當人命成為商品，一億換一命，你敢不敢？更多電影資訊見官方社群IG及臉書。