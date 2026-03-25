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台中市議會今（25）日進行市長施政報告，市長盧秀燕今年三月率團訪美的行程成為藍綠質詢攻防焦點。民進黨市議員陳俞融質疑表示，這趟橫跨美國5大州、9個行政區，為期11天的龐大訪問行程，對外宣稱「招商引資」，實則缺乏具體量化數據證明成效，甚至批評盧秀燕在美喊出「支持軍購」是政治表演，換來的僅是市長個人的政治聲量。對此，盧秀燕則強調，此行已與北美台商總會簽署MOU，透過「三合一綠色通道」建立實質回流機制。陳俞融指出，盧市長於3月11日至21日率團訪美，規模龐大，但這趟外交之旅在「招商引資」的實質成績單上，幾乎看不到任何具體數據，令市民霧裡看花。她更進一步抨擊，盧市長在訪美期間公開表示「支持軍購」，但回台後面對國民黨內部的親中路線以及立法院黨團對國防預算的杯葛，卻始終保持沈默，這種「對美說一套、對內做一套」的做法，根本是為了累積個人政治籌碼的表演。陳俞融直言，「如果市長真的認為強化國防是守護台灣的必要手段，就應該公開要求黨內停止杯葛！」市府強調此行多數行程是由美方邀請，但背後仍動支相當規模的公務預算，市民有權知道這趟11天的旅程究竟花了多少公帑，又換回了什麼樣的城市發展效益？她批評，盧市府目前僅以「城市治理心得」敷衍議會，招商成效近乎歸零，外交情誼也僅止於形式，納稅人的錢花得不明不白。市長盧秀燕表示，市府外交腳步並未停歇，此行最重要的具體進展，是與北美規模最大的商會「北美洲台灣商會聯合總會」簽署「三合一綠色通道備忘錄（MOU）」。盧秀燕說，這是繼與亞洲總會簽署後，市府進一步強化與全球六大洲商會的聯繫，目標是為海外台商打造一套最便捷、專業的回流服務體系。盧秀燕進一步解釋，該備忘錄的核心在於建立「單一窗口」機制。過去台商回流投資，往往需要分別對接民政局、都發局、地政局及經發局等不同單位，行政流程瑣碎且耗時。透過此綠色通道，未來台商在面對投資布局、置產設籍甚至是子女就學等需求時，市府將提供統籌式的行政協助，大幅簡化跨單位溝通，這正是優化台中投資環境的實質具體作為。