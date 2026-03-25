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「博弈大亨」三蘆鱸鰻林秉文 靠敢賭敢衝日贏億元

林秉文曾是「黑米事件」假球案主謀 中職史上最黑暗一頁

出獄轉戰澳門成賭場廳主 擴張東南亞博弈版圖

高調助澎恰恰還債 林秉文喊話：清帳歸零

林秉文捲88會館地下匯兌案 棄保潛逃淪通緝犯

林秉文遭起訴逃出國 臉書隔空嗆聲徐巧芯

林秉文西港遭轟29槍 客死他鄉

有「博弈大亨」之稱的林秉文，23日在柬埔寨西港遭槍手狂轟29槍，客死他鄉，回顧他的一生，林秉文從策劃差點毀掉中職的「黑米事件」、轉戰澳門建立跨國博弈帝國，到高調替藝人澎恰恰處理2.4億債務，2023年又因捲入「88會館」地下匯兌洗錢案，於2024年底棄保潛逃遭通緝，逃亡期間甚至曾隔空對嗆立委，最終，林秉文的生命隨著異鄉的槍響，血腥收場。享年56歲，綽號「鱸鰻」的三蘆角頭林秉文，19歲便在蘆洲置產，他自稱年輕時性格敢衝敢賭，曾創下一天內贏得新台幣1億元的紀錄，因此被外界稱為「博弈大亨」，不過其行事風格也屢次引發爭議，評價兩極。林秉文曾是中華職棒2008年「黑米事件」主謀，當時他出資買下誠泰Cobras，並改名米迪亞暴龍，並安插親信入隊擔任管理職務，作為聯繫球員打假球的橋樑，最終在2013年高院判處林秉文2年徒刑定讞，林秉文當時不僅毀了1支球隊，更差點讓中職倒台。假球案出獄後，林秉文將事業版圖移往澳門，結識澳門賭場大亨，綽號「洗米華」的周焯華，並成為賭場貴賓廳「廳主」，透過招攬賭客抽佣快速累積財富。他隨後以金星集團為核心，將博弈版圖擴張至越南、菲律賓、柬埔寨等地，建立起龐大的跨國灰色商業鏈。2022年間，林秉文高調宣布協助藝人澎恰恰整合處理電影投資失利的2.4億元債務，並聲稱已解決1.6億元，讓債務正式「清帳歸零」。當時林秉文與多位債主達成協議，承諾由他出面擔保並要求停止追討，讓澎恰恰能專心工作還債。然而，隨著林秉文後續捲入地下匯兌洗錢案，兩人過去頻繁的互動也轉趨低調。2023年林秉文因涉嫌協助「88會館」地下匯兌案主嫌郭哲敏洗錢遭檢方起訴。林秉文原獲300萬元交保，雖前期配合出庭，但自2024年10月起以身體不適為由多次請假神隱，隨後被法院查證已潛逃出境。新北地院因林秉文四度傳喚未到，於2024年12月底裁定沒收其 300 萬元保釋金，並對他發布通緝。林秉文棄保潛逃遭通緝後，2025年1月還在臉書連發4篇文，稱他只是出國處理個人私事，不是逃亡，甚至還隔空和立委徐巧芯互嗆，徐巧芯稱「沒看過這麼囂張的通緝犯」，林秉文則回嗆：「什麼時候輪到你來幫我做主了！」2026年3月，棄保潛逃至柬埔寨西港的林秉文，在反常未帶保鑣獨自遛狗時，遭至少3名殺手攔截伏擊。狂轟29槍，其中5槍擊中頭部、24槍貫穿軀幹，導致林秉文當場身亡，這起行刑式槍殺案，也終結了這位「百億賭王」在東南亞重操博弈舊業的逃亡生涯。