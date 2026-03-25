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▲寇乃馨（左）、黃國倫（中）受邀擔任房地產宣傳大使。（圖／記者朱永強攝影）

黃國倫手握5億房地產！寇乃馨逼問尷尬了

▲寇乃馨（左）與黃國倫（右）手握房地產粗估總價值超過5億。（圖／記者朱永強攝影）

明星夫妻檔黃國倫、寇乃馨今（25）日出席「夢想馬六甲」記者會，受邀擔任房地產宣傳大使，2人投資心法了得，台灣、馬來西亞、吉隆坡都有房地產，稍早黃國倫、寇乃馨被問及名下房地產總價，經過幾番媒體應答，男方才默默鬆口，海內、外目前約有8筆不動產，光台灣的豪宅就價值2億，粗估總價值超過5億，一旁寇乃馨幽默笑稱：「還有什麼我不知道的？」黃國倫、寇乃馨於馬來西亞馬六甲投資房產、土地，寇乃馨不吝嗇說：「現在馬六甲一戶才600多萬，大房型才1000初，房子跟土地，那邊的加起來約5000萬新台幣以上，位置都是蛋黃中的蛋黃區。」相當有心得。不僅馬六甲，黃國倫、寇乃馨早在14年前於吉隆坡買房，後者透露，這些年靠吉隆坡房子賺了不少房租，「近期有想把那邊的房子賣掉，可以買馬來西亞的3、4戶，抗跌保值，濱海經濟特區現在買是最好的時機！」隨後，眾人好奇夫倆手握房地產價值及筆數？黃國倫推遲了好幾番，才稍稍笑稱算一算海內、外目前約有8筆不動產，光台灣的豪宅就價值2億，粗估總價值超過5億，寇乃馨自嘲：「我們不會買股票，只會看房子。」