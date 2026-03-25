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▲志效原本配文寫著台語空耳「哇嘎哩勾，哇金水」，但被糾正發音後就刪除了。（圖／IG @_zyozyo）

韓國女團TWICE上週在台北大巨蛋三天演唱會完美落幕，隊長志效昨（24）日在IG上分享多張幕後美照，發文前還不忘在粉絲平台請教怎麼打出台語發音的中文，並成功寫下「哇嘎哩勾，哇金水（我跟你說，我很美）」，然而之後有粉絲跟她說這句發音有點不標準，求好心切的志效就這樣把文字刪掉了，讓台灣粉絲們直呼可惜又傷心。回到子瑜的故鄉，成員們的情緒都很亢奮，身為台南小孩的子瑜，也順勢教學好幾句台語，讓姐姐們可以更接地氣地和台灣粉絲打招呼。其中娜璉在演唱會上說的「哇嘎哩貢，哇金水」，還因此成為了TWICE之間的流行語，在台上成員們爭相講這句台語，畫面超可愛。成員們也還沈浸在台北場的歡樂感動氛圍中，昨（24）日隊長志效要發幕後照片到IG前，先到粉絲聊天平台問大家「哇嘎哩貢，哇金水」的中文怎麼打，得到回應後她便移駕IG火速發文，然而配上的文字是「哇嘎哩勾，哇金水」，被部份粉絲糾正發音有點不標準。或許是因為被糾正後感到有點不好意思，志效馬上就把貼文中的文字刪除，還要粉絲別把她打錯字的事情說出去。台灣粉絲連忙安慰她真的沒關係，這樣說還是很可愛，不過到最後志效也沒有把台語文字補回去。不少人對於糾正魔人感到很不滿，直批：「到底在挑剔什麼啊？」、「明明『哇嘎哩勾』發音更可愛」、「有夠煩的害我沒看到」，畢竟難得能看到她們用中文甚至台語發文，最後卻因為這樣就被刪掉，實在是太可惜。