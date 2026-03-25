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▲《慶餘年》第二季張若昀（右）和李沁（左）組范婉CP。（圖／中視提供）

張若昀揭內幕 堅持角色不能被「重塑」

拍攝現場火花多 李沁曝搭檔變化

中視八點檔持續熱播古裝劇《慶餘年》，並於今（25）日晚間正式接續推出第2季，讓觀眾一口氣追劇不間斷，該劇由張若昀、陳道明、李沁等人主演，長年在網路維持高討論度，面對外界不斷追問第三季進度，張若昀也坦言自己同樣期待，更對角色范閒深情告白，直言對方是陪伴自己多年的重要存在，直言：「不敢亂改范閒！」距離第一季播出已相隔5年，張若昀此次再度回歸演出，卻沒有刻意調整角色，他透露若以個人想法大幅改動人物設定，反而會破壞角色本身的完整性，因此選擇延續既有脈絡。他強調，范閒的成長應該建立在故事本身，而不是因為時間推移就變成另一個人，這也是他對角色最基本的尊重。張若昀回憶，自己從2016年開始接觸劇本，長時間與角色相伴，幾乎將青春都投入其中，他坦言早在第一季拍攝時就知道故事尚未結束，因此一直維持對角色的熟悉感。即使經過多年，仍能快速回到狀態，甚至形容范閒的一部分早已融入自身，形成難以切割的連結。談及第二季拍攝，張若昀表示每一場戲都相當過癮，各個角色都有完整故事線，彼此之間的互動充滿張力，也激盪出新的火花，他認為在第一季的基礎下，整個劇組更加穩定，創作過程更為順暢，李沁則笑稱張若昀變化最大，直言對方明顯瘦了一圈，也為角色帶來不同氣質。李沁也分享，第二季開拍初期一度因間隔太久略顯生疏，但很快找回狀態。她特別提到角色林婉兒在婚前與婚後造型有所轉變，其中最喜歡的是大婚時的紅色妝容，充滿情感張力。至於「范婉CP」，她形容兩人關係是亂世中最純粹的依靠，呈現出理想中的愛情樣貌，也讓觀眾更加投入劇情。中視八點檔正熱播《慶餘年》，第二季將於明25日起周一至周五晚間8點接續上檔。