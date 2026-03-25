統一發票1、2月今（25）日開獎，千萬獎號「87510041」。全家表示，本期中獎發票全家共開出7組大獎，特別獎1000萬元開出2組，獎落「全家」
屏東愛園店、冬山義成店，幸運兒最低只以39元購買兩瓶茶飲， 即幸運獲得千萬獎金；另一位則僅花費80元購買水、茶飲及咖啡， 同樣一舉抱回千萬大獎。
全家表示，本期特獎200萬元開出2組，獎落於「全家」鶯歌車站店、大里金大發店，幸運得主最低僅花費119元購買uno pasta奶油蒜香雞義大利麵及綠茶，就將200萬大獎抱回家；另一位幸運兒則以300元購買10杯Let's Café特大杯冰經典美式即喜迎大獎。
頭獎20萬元有3位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」新竹內湖店、台南車頭店及桃園莊敬店，最低僅花費59元購買瘋狂起司三明治搭配牛奶的早餐優惠組合，就幸運中獎。
另外，本期全家雲端發票專屬百萬元獎共開出3組，獎落芎林綠獅店、三峽大勇店及內埔壽比店，其中一位幸運得主以53元購買夯番薯及茶葉蛋，即幸運抱走100萬大獎；另一位幸運兒則以47元購買兩瓶FamiCollection鹼性離子水，就將百萬大獎帶回家。
統一發票1、2月最新開獎號碼！千萬獎號「87510041」
📌特別獎號碼：87510041
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：32220522
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：21677046、44662410、31262513
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
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頭獎20萬元有3位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」新竹內湖店、台南車頭店及桃園莊敬店，最低僅花費59元購買瘋狂起司三明治搭配牛奶的早餐優惠組合，就幸運中獎。
另外，本期全家雲端發票專屬百萬元獎共開出3組，獎落芎林綠獅店、三峽大勇店及內埔壽比店，其中一位幸運得主以53元購買夯番薯及茶葉蛋，即幸運抱走100萬大獎；另一位幸運兒則以47元購買兩瓶FamiCollection鹼性離子水，就將百萬大獎帶回家。
📌特別獎號碼：87510041
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：32220522
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：21677046、44662410、31262513
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。