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▲阮經天（右）在東京街頭跟小20歲女友徐小姐（左）牽手被直擊，經紀人沒有否認戀情。（圖／微博＠會火）

休閒穿搭藏不住星味 女伴氣場吸睛

千金背景曝光 韓國名校留學

43歲金馬影帝阮經天近日被直擊現身日本東京原宿，與一名年輕女子在街頭親密互動，兩人不僅並肩逛街，還大方十指緊扣，畫面曝光後迅速引發熱議。面對外界關心，經紀人今（25）日僅以：「感謝關心，不便回應，敬請見諒。」12字簡短回覆，未正面否認，也讓戀情傳聞持續發酵。43歲的阮經天當天被網友目擊以低調休閒造型現身，身穿深色外套搭配毛帽與墨鏡，仍難掩明星氣場。而身旁女伴同樣打扮有型，選擇麂皮外套搭配牛仔元素，整體風格率性又時尚，長髮隨風飄逸，舉手投足間展現出接近模特兒等級的氣勢，在街頭格外吸睛。事實上，這段感情早在去年就曾被傳出，當時有消息指出，阮經天與一名徐姓女子低調交往，兩人年齡相差約20歲，關係穩定。如今隨著東京街頭親密畫面曝光，也讓過往傳聞再次被放大檢視，外界普遍認為戀情已進入公開階段。據了解，該名女子出身富裕家庭，家境優渥，並正在韓國頂尖大學求學，不僅學業表現亮眼，私下也從事平面模特兒相關工作。她兼具外型與學歷優勢，條件相當出眾，也難怪與阮經天同框時仍毫不遜色，成為話題焦點。儘管畫面已曝光，阮經天方面仍選擇低調應對，未對戀情做進一步說明，根據《Ettoday星光雲》報導，阮經天經紀人簡短回應被解讀為「不否認」，也讓外界對這段關係的發展更加好奇。隨著討論持續延燒，阮經天未來是否會正式公開戀情，仍有待觀察。