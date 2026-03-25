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▲統一超商最新一期2026年1~2月統一發票中獎資訊。（圖／7-11提供）

▲統一發票1、2月中獎發票號碼一圖看。（圖/NOWNEWS製）

統一發票1、2月今（25）日下午1時30分開出中獎號碼，千萬獎號「87510041」。7-11本期開出3張千萬特別獎、3張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有9名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花39元就中1000萬元、2百萬特獎得主更只花6元就中獎。統一超商表示，統計有3位消費者獲得千萬大獎！一人在新北市板橋區的7-11館東門市花80元購買現蒸地瓜、茶葉蛋、飲品；一人在台北市中正區的7-11臺醫東門市花39元購買民生用品；一人在台中市大雅區的7-11神林門市花130元購買民生用品。3位獲得2百萬特獎：一人在桃園市平鎮區的7-11高義門市花6元手續費；一人在台南市柳營區的7-11宜翔門市花55元購買統一麵包、飲品；一人在高雄市三民區的7-11後驛門市花190元購買民生用品。3位雲端發票專屬獎1百萬得主：一人在台北市內湖區的7-11成竹門市花149元購買民生用品；一人在台北市中正區的7-11臺醫東門市花65元購買鮮食、飲品。一人在新北市鶯歌區的7-11長虹門市花費42元購買鮮食。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。