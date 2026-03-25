塑膠袋之亂已經悄悄上演！受到中東戰事影響，原油價格大幅上揚，也讓塑膠製品價格開始飆漲。其中，台灣民眾買便當、小吃常常能看到的塑膠袋，也逐漸有店家發出公告「請顧客自備塑膠袋」，因為不只價格上漲，甚至是缺貨，有錢也買不到。
小吃店公告「顧客自備塑膠袋」！店家認了：有錢也買不到
近期社群平台 Threads 上，也開始有民眾驚呼：「今天去買早餐的時候，老闆說週末開始就不提供塑膠袋了，因為真的買不到塑膠袋，要記得自備環保袋」，貼文也引發廣泛網友共鳴，「我家旁邊的便當店也說買不到」、「難道塑膠袋之亂要來了嗎」、「會不會跟當初的衛生紙之亂一樣」、「菜市場老闆娘也在抱怨買不到塑膠袋，感覺有人在囤積」。
除此之外，也有台中蔥油餅店煎佐麻里蔥油餅中區總店也直接發出公告，坦言：「真的買不到袋子了，我們跑遍了所有供應商，目前廠商已無法穩定供貨，店內塑膠袋存量有限，現在已經是有錢也買不到塑膠袋的問題了，拜託大家儘量自備，或是能夠裝在一起就裝在一起，重複使用！」
買不到塑膠袋的原因找到了！經濟部：有廠商延遲出貨
針對近期許多餐飲店家苦喊買不到塑膠袋的問題，今（25）日經濟部產發署長邱求慧也在立法院被質詢時證實：「有發現一些中盤經銷商有延遲出貨、操作價格的現象」，因此呼籲業者不要有預期心理，這樣會導致整個市場秩序的混亂，而且有違法之虞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期社群平台 Threads 上，也開始有民眾驚呼：「今天去買早餐的時候，老闆說週末開始就不提供塑膠袋了，因為真的買不到塑膠袋，要記得自備環保袋」，貼文也引發廣泛網友共鳴，「我家旁邊的便當店也說買不到」、「難道塑膠袋之亂要來了嗎」、「會不會跟當初的衛生紙之亂一樣」、「菜市場老闆娘也在抱怨買不到塑膠袋，感覺有人在囤積」。
針對近期許多餐飲店家苦喊買不到塑膠袋的問題，今（25）日經濟部產發署長邱求慧也在立法院被質詢時證實：「有發現一些中盤經銷商有延遲出貨、操作價格的現象」，因此呼籲業者不要有預期心理，這樣會導致整個市場秩序的混亂，而且有違法之虞。