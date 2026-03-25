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▲A-Lin（右）與信（左）在上海合體飆高音，對唱動人的〈千年之戀〉。（圖／众悅娛樂提供）

天后A-Lin帶著《歌迹Journey》巡演到上海梅賽德斯奔馳文化中心，在23日的最終場上，她特別請來生命中的貴人、相識20年的歌壇好友信（蘇見信）擔任嘉賓，兩人不但狂飆高音，A-Lin更在台上二度「抱緊處理」，讓一向硬漢的信忍不住求饒：「可以放開了，我也是有感覺，妳是我妹妹。」爆笑互動嗨翻全場萬名歌迷。A-Lin感謝前一晚深夜特地從大馬趕來助陣的信。她語帶哽咽地表示：「我的每一場重要日子他都在，當初也是因為他帶著我到處唱歌，才讓很多人認識 A-Lin，沒有他就沒有現在的成績！」說完便激動地將信緊緊抱住不放。沒想到，面對突如其來的熱情，信竟然害羞求饒：「妳手可以先放開，我也是有感覺的！妳是我妹妹。」信對A-Lin發兄妹卡，讓原本催淚的氣氛變搞笑，A-Lin笑說，其實當下感動到快哭出來，「但一想到我的睫毛膏沒有防水，怕一哭弄髒他的帥氣西裝。」A-Lin和信特別為上海站準備了大魔王級的對唱神曲〈千年之戀〉。信以一身英倫紳士西裝帥氣登場，胸前還巧妙敞開露出精實胸肌，費洛蒙狂飆。兩人磁性與清亮的極限高音相互交織，唱出獨特的2026限定版，讓全場粉絲狂起雞皮疙瘩，震撼力十足。看著妹妹破紀錄，信感到與有榮焉，即將在下週4月4日於中國無錫舉辦演唱會的他，突發奇想笑說：「乾脆我的演唱會改名叫『A-Lin演唱會』，然後邀請我來當嘉賓，而且嘉賓連唱20場。」他更加碼自爆因老花眼鬧出的笑話，表示看到粉絲在社群留言「無錫見」，他竟然看成「無緣見」，內心還犯嘀咕：「你們不來買票就算了，還跟我說『無緣見』，太殘忍了！」惹得全場哄堂大笑，A-Lin 也火速幫大哥向台下喊話催票。