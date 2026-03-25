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▲台中漢神洲際購物廣場4月10日開幕， 館內「光嶼中庭」示意圖。（圖／業者提供）

▲全台首家、日本必比登推薦、東京人氣排隊拉麵名店「そらのいろSORANOIRO」。（圖／業者提供）

▲連續15年米其林星級肯定頂級粵菜餐廳「漢來名人坊」將進駐漢神洲際。（圖／業者提供）

即將於4月10日開幕的台中漢神洲際購物廣場，整體開發規模達6.6萬坪，集結超過500家品牌進駐，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型。其中，餐飲是一大亮點，全館引進超過50家人氣餐飲品牌，有26間話題餐廳，更匯集米其林星級名店與必比登推薦餐廳，將打造中台灣最強消費新據點。漢神洲際購物廣場今日首度公開商場亮點，館內匯聚精品、美妝、潮流、家居及多元餐飲，並結合娛樂、賽事，形塑城市生活新體驗！不僅有全台首創精品美妝的旗艦店，更有中部最齊全的美妝香氛保養品牌。此外，備受期待的日本超人氣超市LOPIA也將進駐，同時導入北台中市區首座大型電影院「美麗新影城」等娛樂設施，要以「點亮生活，發現美好驚喜」為核心概念，提供消費者購物、餐飲、娛樂與賽事等多元體驗。漢神洲際購物廣場整體開發規模達6.6萬坪，樓層規劃自地下3樓至6樓，其中商場營業樓層涵蓋地下1樓至6樓，並設置台中市百貨最大停車空間配置，提供2,500席汽車停車位與4,100席機車停車位，共6,600席超多停車空間，同時規劃VIP品牌專屬停車區。空間設計方面，商場中央規劃挑空採光天井，引入自然光影，光線自上而下灑落至4樓「Discover X」多功能展演空間，並延伸至1樓「光嶼中庭」，結合聲光裝置呈現全新的城市購物體驗。6樓則打造「Sky Park琉光花園」高空戶外空間，結合餐廳與影城營造微醺社交氛圍，並可透過7樓「Sky Walk拾光秘境」前往8樓「Sky Camp天際營地」，首創城市中的不過夜高空露營體驗場域，讓顧客消費之餘也可享受戶外的悠閒氛圍。此外，館內空間設計亦融入在地城市意象，透過精密齒輪元素裝置呼應台中黃金縱谷的精密機械文化，並結合鄰近洲際棒球場的地理優勢，展現與球場緊密連結的觀景視角，呈現結合城市、賽事與生活的獨特購物體驗。漢神洲際購物廣場匯聚多家國際精品與設計師精品品牌，構築台中全新精品聚落。館內集結FERRAGAMO等多家精品品牌，並引進12家台中獨家精品，包含Dolce & Gabbana、GIORGIO ARMANI及GENTLE MONSTER、A.P.C、GANNI等品牌，同時引進台中獨家FENDI Casa，沿襲品牌經典且獨特的基因，帶來義大利高端設計家居商品。另外，BOSS等品牌則以全台旗艦店型進駐，提供最完整的商品系列。在美妝香氛方面，打造中部最齊全的美妝香氛版圖，頂級精品美妝品牌如CHANEL、DIOR整合頂級保養、彩妝與香氛，打造美妝與精品結合的旗艦店型態，其中DIOR更進駐頂級香水香氛世家系列商品，並提供台中獨家多樣精選產品刻印服務，強化尊榮客製化體驗。此外，全台首創「美妝香檳吧」，攜手「Bravo champagne布娜飛香檳吧」結合香檳與輕食選品，營造時尚微醺的購物氛圍；並規劃「香氛藝廊」，全館匯集超過16個香氛相關品牌，從頂級沙龍香到小眾香氛一應俱全。漢神洲際購物廣場強勢集結超過50家人氣餐飲品牌，成為超高話題度餐飲新亮點，包括連續15年榮獲米其林星級肯定的粵菜餐廳「漢來名人坊」、以及全台首家日本必比登推薦的東京車站超人氣排隊拉麵「そらのいろSORANOIRO」、台中百貨獨家日本米其林餐盤推薦鰻魚飯「うなぎ四代目菊かわ」；以最強板前無菜單料理品牌「初魚」聞名的豊漁集團，此次則是邀請米其林二星名店主廚「稗田良平」監製，推出全新日料品牌「作 天麩羅・割烹」，打造全台首家融合天麩羅與割烹精髓的高端日料餐廳。另外還有米其林推薦泰式料理「NARA Thai Cuisine」，以及連續5年榮獲必比登推薦的「淇里思印度餐廳」，橫跨多國料理類型，滿足不同族群的精緻餐飲需求。