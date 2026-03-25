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▲隋棠（如圖）對於身材鍛鍊很有毅力，也很規律，她無私公開她練臀腿的步驟。（圖／翻攝自隋棠IG @suitangtang）

▲隋棠公開她練臀腿的步驟。（圖／翻攝自隋棠IG @suitangtang）

隋棠IG全文



抱歉拖了一大段時間才有空發文，

菜單這就來了🤎



近期工作非常忙碌飛來飛去，飲食運動都不正常導致減脂期也不斷卡關，目前體重仍有58，也就是說，我從增肌期開始到減脂期的目前體重變化是51kg➡️60kg➡️58kg。



我的臀腿菜單內容非常簡單不複雜，一週固定兩次臀腿日，今天選1，下次就換2，如此不斷交替而已。

每項訓練都是以漸進式超負荷原則為基礎做四組，一組10下，四組都能穩穩完成10下就加重量。

加重量很重要，如果持續用同樣重量很難看到明顯效果，我過去10個月臀推從20kg慢慢推進到190kg，負重登階是3kg啞鈴慢慢推進到28kg壺鈴，這兩項訓練是我同時最喜歡也最害怕的，因為非常累人，通常我會擺在暖身後直接來，並需要搭配重金屬歌單才能順利進行，但效果非常突出。



不過，以臀型改變為目標最難的地方首先在於觀念，希望想不斷地看到臀部有進展的女孩都可以先去看看我先前就提過的那本科學化鍛鍊全書，我是先照著改正了觀念，放膽跟隨書上建議公式找出各個階段的進食邏輯，並接受體重上升和體型的變化，才有可能練出現在樣貌的臀。



最後，才是最重要也最難的：持之以恆的鍛鍊。

啊，這不用多說，我們都知道有多難，所以肯出門前往健身房妳就贏在起跑點了！



總之一起加油吧，追求曲線體態什麼的其實都是其次，一副健康的身體才是真正能帶著妳笑傲江湖的核心力量。

女神隋棠不僅擁有令人稱羨的高挑身材，近年來更積極投入重量訓練，練出緊實又性感的絕美曲線！面對粉絲敲碗已久的健身祕訣，百忙之中的她近期在IG發文，公開自己的私房臀腿菜單。令人驚訝的是，為了追求完美的蜜桃臀曲線，她打破了女星的體重迷思，放膽讓自己吃胖增肌9公斤也不怕，超狂的臀推190公斤訓練重量，也讓粉絲折服。許多女孩總是對體重計上的數字斤斤計較，但隋棠表示，自己近期的體重變化是從增肌期的51kg 一路攀升到 60kg，目前減脂期則卡關維持在58kg。她坦言，改變臀型最難的第一關其實是觀念。她推薦想練臀的女孩們先去閱讀科學化鍛鍊的書籍，改正觀念並找出各階段的進食邏輯：「必須放膽跟隨建議公式，並『接受體重上升和體型的變化』，才有可能練出現在樣貌的臀部。」隋棠表示，自己的訓練內容其實非常簡單不複雜，重點在於規律與法則。必須一週兩練，交替進行； 一週固定安排兩次臀腿日，將菜單分為1跟2，今天練1，下次就練2，不斷交替。此外，隋棠表示，每一項訓練都以漸進式超負荷原則為基礎，執行4組，每組10下，「只要四組都能穩穩完成10下，就加重量。」隋棠強調，如果持續用同樣的重量，很難看到明顯的肌肉成長效果。提到具體的訓練重量，隋棠透露，在過去的10個月中，她的臀推重量從20kg慢慢推進到了驚人的190kg，負重登階也從拿3kg啞鈴，進化到拿28kg的壺鈴。她表示，這兩項訓練是她最喜歡也最害怕的，因為真的非常累人。通常她會把這兩個大魔王擺在暖身後直接進行，並且一定要搭配重金屬歌單才能順利熬過去，但練出來的成效絕對非常突出。分享完滿滿的硬核健身乾貨後，隋棠也不忘鼓勵所有正在努力的女孩。她表示，最重要也最難的其實是持之以恆的鍛鍊，「肯出門前往健身房，妳就贏在起跑點了！」她也溫暖喊話：「總之一起加油吧，追求曲線體態什麼的其實都是其次，一副健康的身體，才是真正能帶著妳笑傲江湖的核心力量。」