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印尼知名度假勝地再傳暴力事件，一名外籍遊客在週一（23日）深夜遇襲喪命，震驚當地觀光圈，也引發外界對旅遊安全的關注。綜合外國媒體報導，警方指出，49歲荷蘭籍男子雷內·鮑（Rene Pouw）於週一深夜，在峇里島巴東縣（Badung District）一處別墅附近遭人持刀攻擊。當地警長伊·克圖特·阿古斯·帕塞克·蘇迪納（I Ketut Agus Pasek Sudina）表示，警方目前正全力追緝兩名涉案嫌犯。死者女友（化名PI）向警方供稱，她親眼目睹兩人持刀行兇。受害者頭部、頸部、肩膀及大腿多處遭砍傷，最終因失血過多不治身亡。警方初步調查發現，死者身上財物並未被取走，因此尚無法確認犯案動機。目擊者指出，其中一名嫌犯身穿印尼外送司機常見的黑綠色外套，另一人則穿橘色上衣，相關線索已納入追查重點。近年來峇里島與周邊旅遊地區接連發生重大刑案，本月初兩名澳洲籍男子因債務糾紛殺害同胞，被判處16年徒刑；另有一名共犯因策劃犯案被判12年監禁。鄰近的龍目島（Lombok）亦在上月判處兩名印尼人18年徒刑，涉及殺害一名西班牙老年遊客。隨著多起暴力事件接連曝光，外界對熱門觀光地區的治安問題充滿質疑。當地警方強調將加強巡邏與執法，確保旅客安全。