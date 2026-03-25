統一發票1、2月今（25）日公布中獎發票獎號，千萬獎號「87510041」，全家、7-11開出多組千萬大獎、200萬元特獎，有幸運兒在超商買茶葉蛋、飲料就中大獎，逛街逛到變千萬富翁，《NOWNEWS今日新聞》整理出各家特別獎中獎明細以及地點，提供給讀者一次看，也許幸運兒就是你！
🟡1、2月統一發票開獎 7-11開出3張千萬發票大獎
📍1000萬特別獎3位：一人在新北市板橋區的7-11館東門市花80元購買現蒸地瓜、茶葉蛋、飲品；一人在台北市中正區的7-11臺醫東門市花39元購買民生用品；一人在台中市大雅區的7-11神林門市花130元購買民生用品。
📍200萬特獎3位：一人在桃園市平鎮區的7-11高義門市花6元手續費；一人在台南市柳營區的7-11宜翔門市花55元購買統一麵包、飲品；一人在高雄市三民區的7-11後驛門市花190元購買民生用品。
📍3位雲端發票專屬100萬特獎：一人在台北市內湖區的7-11成竹門市花149元購買民生用品；一人在台北市中正區的7-11臺醫東門市花65元購買鮮食、飲品。一人在新北市鶯歌區的7-11長虹門市花費42元購買鮮食。
🟡1、2月統一發票開獎 全家開出2張千萬發票
📍1000萬特別獎3位：獎落「全家」
屏東愛園店、冬山義成店，幸運兒最低只以39元購買兩瓶茶飲， 即幸運獲得千萬獎金；另一位則僅花費80元購買水、茶飲及咖啡， 同樣一舉抱回千萬大獎。
📍200萬特獎2位：，獎落於「全家」鶯歌車站店、大里金大發店，幸運得主最低僅花費119元購買uno pasta奶油蒜香雞義大利麵及綠茶，就將200萬大獎抱回家；另一位幸運兒則以300元購買10杯Let's Café特大杯冰經典美式即喜迎大獎。
📍3位雲端發票專屬100萬特獎3組：獎落芎林綠獅店、三峽大勇店及內埔壽比店，其中一位幸運得主以53元購買夯番薯及茶葉蛋，即幸運抱走100萬大獎；另一位幸運兒則以47元購買兩瓶FamiCollection鹼性離子水，就將百萬大獎帶回家。
統一發票1、2月最新開獎號碼！千萬獎號「87510041」
📌特別獎號碼：87510041
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：32220522
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：21677046、44662410、31262513
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
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📍1000萬特別獎3位：一人在新北市板橋區的7-11館東門市花80元購買現蒸地瓜、茶葉蛋、飲品；一人在台北市中正區的7-11臺醫東門市花39元購買民生用品；一人在台中市大雅區的7-11神林門市花130元購買民生用品。
📍200萬特獎3位：一人在桃園市平鎮區的7-11高義門市花6元手續費；一人在台南市柳營區的7-11宜翔門市花55元購買統一麵包、飲品；一人在高雄市三民區的7-11後驛門市花190元購買民生用品。
📍3位雲端發票專屬100萬特獎：一人在台北市內湖區的7-11成竹門市花149元購買民生用品；一人在台北市中正區的7-11臺醫東門市花65元購買鮮食、飲品。一人在新北市鶯歌區的7-11長虹門市花費42元購買鮮食。
📍1000萬特別獎3位：獎落「全家」
📍200萬特獎2位：，獎落於「全家」鶯歌車站店、大里金大發店，幸運得主最低僅花費119元購買uno pasta奶油蒜香雞義大利麵及綠茶，就將200萬大獎抱回家；另一位幸運兒則以300元購買10杯Let's Café特大杯冰經典美式即喜迎大獎。
📍3位雲端發票專屬100萬特獎3組：獎落芎林綠獅店、三峽大勇店及內埔壽比店，其中一位幸運得主以53元購買夯番薯及茶葉蛋，即幸運抱走100萬大獎；另一位幸運兒則以47元購買兩瓶FamiCollection鹼性離子水，就將百萬大獎帶回家。
📌特別獎號碼：87510041
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：32220522
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：21677046、44662410、31262513
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。