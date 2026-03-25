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▲百萬YouTuber Cheap感嘆現在幼兒園比他上大學私立學校學費還貴。（圖／翻攝自Cheap臉書）

學費細項曝光 一學期近16萬

少子化壓力加劇 教育成本高昂

養小孩的花費向來備受討論，百萬YouTuber Cheap近日在社群分享一份幼稚園學費明細，讓不少網友直呼「真的養不起」，他看到其中一年費用逼近30萬元，忍不住感嘆育兒壓力之大，直言：「比我上大學還退！」甚至表示對願意生小孩的家長應該給予高度敬意，引發網路熱議。從Cheap分享的內容來看，幼稚園費用由多個項目組成，包括基本學費約5萬5000元，教材費落在2000至6000元之間，此外每月還需支付雜費、材料費、活動費，以及午餐與點心費，總計約1萬5000元，換算一學期（半年）即達9萬元，再加上制服與用品費約5000至6000元，整體支出累積下來，一學期接近16萬元。若以一年計算，學費總額接近30萬元，讓Cheap忍不住直言：「比我以前念私立大學還貴！」他也進一步推算若家庭有2名孩子，一年教育支出恐突破60萬元，對多數家庭而言都是不小負擔。他坦言，過去只覺得幼稚園昂貴，但直到看到實際數字，才真正感受到壓力。貼文曝光後，迅速引發網友留言討論。有家長分享，自己每月支付約2萬元學費，認為這樣的價格已屬常見；也有人指出私立幼稚園普遍落在此區間，甚至全英文教學費用更高。不過仍有不少人直呼價格過於驚人，認為教育支出逐年上升，對家庭負擔影響甚大。在台灣少子化問題持續加劇的背景下，教育費用也成為影響生育決策的重要因素之一，Cheap以此案例感嘆，願意生育並負擔養育成本的家庭值得尊敬。此番言論也引起共鳴，也讓「養小孩到底多燒錢」這件事，再次成為社會關注焦點。