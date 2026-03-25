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越南積極發展5G通訊之際，國際間對其合作夥伴選擇出現疑慮。歐盟官員直言，若過度依賴中國供應商，可能對外資投資意願帶來負面影響。綜合外國媒體報導，歐洲電信大廠愛立信與諾基亞原本參與越南核心5G網路建設，但越南國營電信業者近期卻將部分5G合約轉交給中國企業華為與中興通訊，引發關注。對此，歐盟國際夥伴關係執委約瑟夫·西克拉在河內出席投資論壇期間表示，戰略性基礎設施的合作對象必須謹慎選擇，尤其是在資訊與通訊領域。他強調，5G技術牽涉大量數據傳輸與系統控制能力，安全性與信任度至關重要，「5G已成為新的競爭戰場」，若選擇不當，可能帶來長遠風險。西克拉進一步指出，一旦投資人對資訊安全產生疑慮，可能會重新評估是否進入市場，甚至選擇撤回或延後投資計畫，對越南吸引外資不利。隨著全球科技供應鏈競爭加劇，5G建設不僅是基礎設施議題，更牽動地緣政治與經濟布局。外界認為，越南如何在發展速度與安全信任之間取得平衡，將成為未來吸引國際資金的關鍵。