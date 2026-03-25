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▲統一發票1、2月中獎發票號碼一圖看。（圖/NOWNEWS製）

統一發票1、2月今（25）日下午1時30分開出中獎號碼，千萬獎號「87510041」，OK超商開出20萬元中獎發票，幸運消費者當次僅花費78元，購買OKchoice鮮食商品，即幸運抱回20萬元獎金。115年1至2月統一發票中獎資訊持續傳出好消息，OKmart基隆中興門市開出20萬元中獎發票。據了解，該位幸運消費者當次僅花費78元，購買OKchoice鮮食商品，即幸運抱回20萬元獎金。OKmart表示，日常消費也能創造驚喜，每一筆看似平凡的支出，都有機會帶來意想不到的回饋。「從一份鮮食開始累積幸運」，也提醒消費者別忘了對發票！同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。