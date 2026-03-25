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▲ 「美享地牛排館」嚴選高品質新鮮食材，主打多款頂級牛排，從選肉、熟成到火候掌控皆精準講究，細緻呈現肉質的層次與風味平衡。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲ 「美享地牛排館」除了套餐，亦提供單點及Fine dining客製化菜單，讓賓客在同一個空間同時享有頂級牛排與法式料理的體驗。（圖／高雄萬豪酒店提供）

高雄萬豪酒店「美享地餐廳 Majesty Restaurant」變身為「美享地牛排館 Majesty Steak House」，主打高雄唯一一間由米其林一星主廚操刀，融合頂級牛排與法式料理的餐廳，為饕客帶來耳目一新的餐桌感受。餐廳嚴選高品質新鮮食材，主打多款頂級牛排，從選肉、熟成到火候掌控皆精準講究，細緻呈現肉質的層次與風味平衡，且持續提供原本就極受饕客喜愛的fine dining餐點。擁有超過20年豐富閱歷的美享地牛排館主廚Fabien Vergé，生長於非洲西部的象牙海岸，曾任職巴黎米其林三星餐廳Le Meurice，奠定深厚的精湛廚藝，鍾情於台灣的Fabien在台深耕近15年，曾於2018年榮獲米其林一星殊榮。此次Fabien以法式料理思維為核心，運用細膩烹調手法與靈魂醬汁，賦予餐廳全新菜品更深層的風味表現。餐廳除了套餐，亦提供單點及Fine dining客製化菜單，讓賓客在同一個空間同時享有頂級牛排與法式料理的體驗。其中，套餐每份1,880元+10%起。從前菜「西班牙塞拉諾風乾火腿沙拉」揭開序幕，鹹香濃郁的風乾火腿搭配爽脆生菜與清新油醋，口感輕盈開胃；湯品「櫛瓜濃湯」質地滑順細緻，帶出自然蔬菜的溫潤清甜；開胃菜「香煎北海道干貝・白酒奶油醬・鮭魚卵」，將干貝煎至外層微酥、內裡柔嫩，佐以濃郁滑順的白酒奶油醬與鹹鮮飽滿的鮭魚卵，交織出層次豐富的海味饗宴。令人期待的主餐提供多達13款精選選擇，包含油花分布均勻、入口柔嫩多汁的美國頂級肋眼，肉質扎實、香氣濃厚的美國頂級戰斧豬排，以及外殼微酥、肉質鮮甜彈牙的爐烤活龍蝦，透過精準火候將食材風味發揮至極致，餐後再以精緻甜點與飲品收尾，甜香與餘韻交織，為整體用餐體驗增添優雅句點。