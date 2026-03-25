我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨新住民委員會前主委徐春鶯涉犯詐欺、違反《銀行法》與《反滲透法》等罪被收押，昨日遭新北地檢署起訴。今（25）日移審至新北地院，最後裁定徐春鶯收押禁見。對此，民眾黨表示，司法案件就應回歸法庭、回歸證據公正審理。期盼未來所有司法案件，都不會再被特定媒體未審先判、更不會再有政治力介入痕跡。民眾黨發言人張彤回應，司法案件就應回歸法庭、回歸證據公正審理，期盼未來所有司法案件，都不會再被特定媒體未審先判、更不會再有政治力介入痕跡，讓台灣能找回過去我們引以為傲的民主、人權、法治。另外，針對民進黨發言人吳崢指民眾黨不願守法、是因為沒有中共代理人備案之不實言論，張彤痛批，民進黨府院黨皆遭共諜滲透，作為台灣最了解什麼是「收錢幫中共收集情資」的政黨，怎麼還有臉成天對外潑糞、抹紅？張彤表示，熟悉的綠色黨檢媒一條龍又來了，民進黨今日從立委到發言人針對徐春鶯一案的發言，完全建立在自由時報的「獨家報導」之上，試問自由時報如何取得超越新北地檢署公開發布的新聞稿資訊？若非檢調洩密操作輿論、則是自行幻想鬼扯，不論為何，皆是一篇篇缺乏事實基礎的作文，民進黨不思查證，反而見獵心喜以此為立論基礎，其民主素養與媒體識讀能力令人搖頭。張彤指出，從昨晚新北地檢署發布之起訴新聞稿企圖將本黨與中共進行不當連結，再到本日《自由時報》一篇篇「獨家報導」，皆是執政黨為了遂行其政治目的，再一次將司法與媒體作為打擊在野黨、打壓新住民的工具，不僅可恥、更顯露民進黨主張其核心理念為「民主、進步、多元」可笑至極。張彤強調，民眾黨不分區人選提名機制完全獨立，不受任何黨外人士干預。所有公職更是經由人民選出、且經選委會或中選會認定資格無誤後依法就職，民進黨一再踐踏民意、扭曲法律意圖瓦解法治國家底線，為了自身政黨利益，不惜對陸籍新住民貼上紅標籤煽動社會對立，但對於此番低劣的認知作戰，台灣人民不會上當，台灣民眾黨也不會畏懼抹紅抹黑，將持續捍衛公平正義。