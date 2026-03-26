慢性發炎被視為許多疾病的隱形推手，近年也成為癌症預防的重要關鍵。中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部廖志穎醫師在粉專上提到，乳癌與大腸癌有年輕化趨勢，飲食型態是不可忽視的因素之一，尤其超加工食品與過量紅肉，可能透過長期慢性發炎、腸道菌相失衡，進一步提高健康風險。
廖志穎醫師在臉書粉專提到，現在談抗癌，重點不只是「什麼不能吃」，而是要回到「如何抗發炎」。他認為，癌症預防不該停留在恐慌式禁食，而是從每天餐桌上的選擇做起，尤其現代人常吃的零食、加工肉品、含糖飲料與高油高鹽食品，往往都屬於超加工食品範疇，長期下來容易讓身體處於低度發炎狀態。美國癌症協會也建議，應減少超加工食品、含糖食品與加工食品攝取，作為降低癌症風險的一環。
少碰超加工食品、過量紅肉
從目前證據來看，加工肉與紅肉仍是最常被點名的高風險飲食。世界癌症研究基金會指出，紅肉與加工肉與大腸癌有明確關聯，建議紅肉適量、加工肉愈少愈好；美國國家癌症研究報告也指出，加工肉與大腸癌風險增加有關，紅肉則被列為可能致癌。至於超加工食品，近期發表於JAMA Oncology的研究顯示，50歲以下女性族群中，攝取量最高者出現早發性大腸癌前驅病變的機率較高
醫師提3招抗發炎飲食
廖志穎建議，想降低身體發炎負擔，可先從3個方向調整。第一，是把餐桌上的「紅」慢慢換成「白」，也就是減少豬、牛、羊等紅肉，改以魚類、雞肉或豆類作為蛋白質來源；第二，是少吃成分複雜、看不懂添加物的超加工食品，盡量回到原型食物；第三，則是讓餐盤顏色更豐富，增加蔬果攝取，補充植化素與抗氧化營養素。
晚餐把排骨換成清蒸魚 醫：身體真的有感
廖志穎醫師也分享自己的飲食改變，把晚餐中的排骨換成清蒸魚，發現身體感受變得較輕盈。他形容，抗癌不一定是苦行僧式的節食，而是對身體更溫柔的調整。雖然單一食物無法決定是否罹癌，但長期的飲食型態、體重控制、規律運動與戒菸限酒，都是目前被反覆證實有助降低癌症風險的重要方向。
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少碰超加工食品、過量紅肉
從目前證據來看，加工肉與紅肉仍是最常被點名的高風險飲食。世界癌症研究基金會指出，紅肉與加工肉與大腸癌有明確關聯，建議紅肉適量、加工肉愈少愈好；美國國家癌症研究報告也指出，加工肉與大腸癌風險增加有關，紅肉則被列為可能致癌。至於超加工食品，近期發表於JAMA Oncology的研究顯示，50歲以下女性族群中，攝取量最高者出現早發性大腸癌前驅病變的機率較高
醫師提3招抗發炎飲食
廖志穎建議，想降低身體發炎負擔，可先從3個方向調整。第一，是把餐桌上的「紅」慢慢換成「白」，也就是減少豬、牛、羊等紅肉，改以魚類、雞肉或豆類作為蛋白質來源；第二，是少吃成分複雜、看不懂添加物的超加工食品，盡量回到原型食物；第三，則是讓餐盤顏色更豐富，增加蔬果攝取，補充植化素與抗氧化營養素。
晚餐把排骨換成清蒸魚 醫：身體真的有感
廖志穎醫師也分享自己的飲食改變，把晚餐中的排骨換成清蒸魚，發現身體感受變得較輕盈。他形容，抗癌不一定是苦行僧式的節食，而是對身體更溫柔的調整。雖然單一食物無法決定是否罹癌，但長期的飲食型態、體重控制、規律運動與戒菸限酒，都是目前被反覆證實有助降低癌症風險的重要方向。