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印尼在為期一周的開齋節長假後，25日重新開市，受到國際地緣政治緊張略有緩和的影響，股市與匯市雙雙上揚，尤其是印尼盾，單日盤中漲幅創下逾六個月新高。綜合外國媒體報導，25日盤中印尼盾兌美元一度上漲 0.6%，領先亞洲其他貨幣。雅加達綜合指數（JCI）亦表現亮眼，一度跳升 1.5%，而基準 10 年期公債殖利率則攀升 6 個基點。分析認為，此次漲勢與亞洲整體股匯市走揚的趨勢相符，投資人對美國對中東局勢的善意信號反應積極。此外，國際油價在25日下跌，也對印尼資產投資者形成利好支撐。市場觀察指出，油價回落有助於降低企業營運成本及貿易壓力，對股匯市形成短期助力。不過，印尼市場仍面臨結構性壓力。長假前，雅加達綜合指數自1月高點已暴跌超過20%，跌入熊市區域；印尼盾亦一度逼近亞洲金融風暴時期低點。美國追蹤印尼股票的ETF在休市期間下跌約2%，反映投資者對市場不確定性的戒心。專家警告，未來市場仍充滿風險。信用評級機構下調印尼展望，MSCI亦示警若改革未能落實，印尼市場可能面臨降級風險；央行獨立性與財政問題仍為隱憂。Mirae Asset Sekuritas Indonesia研究主管 Rully Arya Wisnubroto表示：「不確定性仍非常高，波動將持續受新聞及地緣政治局勢影響。」然而，印尼的經濟韌性仍存在可期之處。作為主要煤炭與棕櫚油出口國，市場策略師 Homin Lee分析，東亞國家尋求荷姆茲海峽替代能源，印尼在全球能源價格高位時有望受益，仍具中長期投資潛力。