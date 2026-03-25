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▲富邦韓籍五本柱朴星垠（左起）、南珉貞、李珠珢、李晧禎、李雅英，今日首度合體。（圖／記者王意馨攝）

自稱最Local台妹 南珉貞台語開口秀

新賽季話題十足 應援戰力全面升級

富邦悍將新球季話題滿滿，所屬啦啦隊「Fubon Angels」韓籍應援陣容今（25）日正式集結，5位成員首度在記者會上合體亮相，被球迷封為「韓援五本柱」，其中已經加入3年的「台妹小南」南珉貞一登場就成為焦點，直接用台語自我介紹，高呼：「我是尚Local的台妹！」逗樂全場粉絲，現場氣氛瞬間升溫。南珉貞一出場就用流利台語說出：「大家好，我是尚Local的台妹小南，珉貞！」不僅發音自然，語氣更帶點俏皮，讓球迷直呼誠意十足，她也成功拉近與台灣球迷的距離，被不少人稱讚「根本已經在地化」。面對外界好奇她的台語能力從何而來，南珉貞也親自解答，笑說並不是向Travis阿崔學習，而是透過日常接觸與自我練習慢慢累積，她坦言來台後一直努力學習語言，希望能更貼近球迷，也讓應援更有互動感。此外，南珉貞也笑著表示自己已經加入第3年，可能有些粉絲對她已經沒有新鮮感，但她還是希望大家可以在球場跟她打招呼。隨著南珉貞、李珠珢、李雅英、朴星垠與李晧禎等人到位，富邦悍將韓籍應援陣容正式成形，強大陣容不僅提升球場應援氣氛，也成為新球季最大亮點之一，預期將吸引更多球迷進場支持。南珉貞此次展現語言實力，也讓外界看見她積極融入台灣市場的決心，隨著新賽季開打在即，「韓援五本柱」的表現備受期待，未來能否持續帶動球場熱度與話題，也成為球迷關注焦點。