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▲希舞集聚舞蹈劇場《時空之埤・惟度》邀請觀眾放慢腳步、在週末午後一同「森」呼吸的作品，感受土地新生的脈動。（圖／高市府文化局提供）

2026高雄春天藝術節「環境舞蹈」系列節目，繼去年擴展演出範圍至大高雄東西南北區，今年匯聚了五組高雄在地優秀團隊，更首度融入兒童環境舞蹈的純真視野，將於4月4日至4月19日三個週末共演出10場表演。春天藝術節「環境舞蹈」系列節目是扶植在地表演藝術團隊的創作徵選計畫之一，由在地舞蹈團隊結合文化場域與地標創作舞蹈作品。高市府文化局局長王文翠表示，環境舞蹈創作以非典型劇場形式演出，拉近與觀眾欣賞距離，體驗藝術即生活的日常。歷年來累積了28檔50場的演出。今年活動於4月4、5日下午4點30分，由南台灣藝術舞蹈團小舞者率先登場，舞團攜手僅有五十多位學童的內門區金竹國小以及圓富社區裡的阿嬤們，共同開啟了一場「銀童共學」的跨世代交流。同樣4月4、5日下午4點30分，藟艸合作社的《戀戀紅毛港》則選定紅毛港文化園區作為演出空間，由七位舞者擔綱，聚焦紅毛港漁村歷經四百年變遷的歷史。4月11、12日下午在內惟藝術中心周圍，則將營造廊帶式的觀舞氛圍，讓觀眾緩步漫遊園區，接續欣賞希舞集聚舞蹈劇場、索拉舞蹈空間舞團等2舞團的演出作品。首先，希舞集聚舞蹈劇場於當日下午4點，將在內惟迷霧森林打造沉浸式的遊走演出 。緊接著下午5點，本市傑出演藝團隊「索拉舞蹈空間舞團」則在內惟藝術中心，帶領觀眾思考當代建築與身體的關係。4月18、19日下午4點則將帶觀眾來到充滿歷史韻味的哈瑪星，響座劇場選址於舊三和銀行演繹《流光存簿》。本年度5檔10場的環境舞蹈作品都是免費演出，更多節目資訊請上高雄春天藝術節官方網站或臉書查詢。