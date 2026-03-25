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曾任台灣民眾黨新住民委員會主委、並一度名列不分區立委安全名單的中配徐春鶯（羈押中），昨被新北地檢署依「反滲透法」等罪嫌起訴。今移審新北地院，下午開庭時，徐春鶯對涉犯「反滲透法」一概不認罪，地下匯兌部分也不願吐實，法官認為她避重就輕，犯後態度不佳，且有能力逃回中國，裁定羈押禁見。台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉接受中共指示替指定候選人站台造勢、從事地下匯兌及詐貸，新北地檢署昨天依涉犯反滲透法、銀行法、刑法偽造文書、詐欺取財等罪起訴並求重刑。徐春鶯透過律師表示，她不承認涉犯「反滲透法」，指出檢方扣回的對話紀錄中，她都有表示「不介入政治」、「不討論政治」等語。而被民眾黨推舉任新住民委員會主委，甚至列入不分區，為黃珊珊、柯文哲站台等，是為了服務在台的中配姊妹們，為了中配的福祉著想，並非政治因素。起訴書指出，徐春鶯與中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明，2人與中共民政部海峽婚姻中心主任楊文濤、以及民革上海市委祖統會副主任孫憲保持密切聯繫，並持續向中方彙報台灣政情。新北地院今天下午召開移審庭，徐春鶯在庭上坦承地下匯兌、詐貸，但對於違反反滲透法部分不認罪。法院認其有逃亡、串證之虞，裁定續押3月並禁止接見通信。