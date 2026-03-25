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▲黃露瑤（左）和林健寰（右）加入《寶島西米樂》劇組。（圖／台視提供）

黃露瑤展現成熟魅力 周旋眾男成話題

林健寰西裝仕紳登場 化身地方經濟關鍵人物

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》劇情持續升溫，隨著新角色加入，故事再掀波瀾，資深藝人黃西田女兒黃露瑤與林健寰近期正式進場，分別飾演風情萬種的酒吧老闆娘「豔紅」與地方仕紳「黃桑」，2人各懷目的現身讓原本平靜的太平街局勢逐漸複雜，也為後續劇情埋下關鍵伏筆。其中黃露瑤腳踩18公分的高跟鞋強勢登場的一幕，被不少觀眾大讚「氣場全開」。黃露瑤在劇中飾演「豔紅」，一出場便以強烈女人味吸引目光，角色憑藉精明的交際手腕與靈活應對能力，在各種男人之間遊走，成功經營酒吧事業，也讓人際關係變得更加錯綜複雜，隨著酒吧開張，人潮不斷湧入，也為太平街帶來全新勢力與衝突。為了詮釋角色氣勢，黃露瑤在造型上投入不少心力，不僅換上貼身洋裝與長捲髮，更自備高達18公分的高跟鞋上陣，讓整體氣場大幅提升，她坦言自己私下個性較為隨性，與角色反差極大，因此在表演上需要刻意收斂，才能呈現成熟且精於算計的一面。另一新角色「黃桑」由林健寰飾演，身為古董商兼商會理事長的他，一登場就承諾帶動地方經濟，被視為關鍵人物，他在劇中以西裝搭配懷錶、戒指等細節造型亮相，整體形象優雅且帶有神祕感。林健寰也透露，這次與黃露瑤再度合作，兩人對手戲值得期待。隨著「豔紅」與其團隊進駐，太平街原有的平衡逐漸被打破，黃露瑤形容這群新角色就像形成一股新勢力，讓原本單純的人際關係變得更加複雜，也讓整體劇情節奏更加緊湊。觀眾對於後續發展充滿期待。