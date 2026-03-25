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台中市太平區20日晚間一場廟會活動中，一名54歲賴姓男子酒後闖入頭牙福宴，持蝴蝶刀揮舞砍傷3名男子後逃往山區。賴男憑藉自幼在山區長大的地緣優勢，躲避警方百人搜山長達3天，最終因傷勢劇痛難耐，23日自行下山就醫時遭埋伏警方識破逮捕。檢方複訊後，依殺人未遂罪嫌聲押禁見獲准。本案發生在20日晚間8時許，太平區大興二十二街1間宮廟正在舉行頭牙宴，賴男疑似酒後意識不清，獨自騎乘機車闖入宴客區。他不但無視往來賓客，還無故長按喇叭挑釁，脫序行為引發在場民眾不滿。多名壯漢隨即上前規勸，雙方爆發激烈口角，場面一度陷入混亂。衝突過程中，賴男竟惱羞成怒，突然從身上掏出一把蝴蝶刀朝群眾瘋狂揮舞。突如其來的利刃讓在場信眾嚇得四散走避，更有熱心民眾隨手抓起木棍試圖抵禦。混亂中共有3名男子不幸受傷，其中2人因傷勢較重由救護車緊急送醫，另1人則僅受輕傷未送醫。所幸3人經治療後均無生命危險。而賴男趁亂棄車以徒步方式逃往鄰近山區，警方迅速掌握其身份並展開圍捕。賴男自小在當地山區成長，對地形瞭若指掌，逃逸過程中先丟棄凶刀，再躲入人跡罕至的廢棄工寮。躲藏期間手機沒電與外界完全斷訊，賴男僅靠飲用山泉水維生，行蹤飄忽不定，被辦案人員形容宛如「台灣藍波」或「穿山甲」般狡猾。警方研判賴男在衝突中遭民眾反擊受傷，必定會下山就醫，遂針對各大醫院與可能落腳處布建暗哨。23日，賴男因身上多處傷口疼痛難忍，終於撐不住下山搭車前往醫院求診。賴男進入醫院時一度嘗試冒用他人身分掛號，試圖規避查緝，但隨即被眼尖的院方人員與布署警力識破，當場束手就擒。警方偵訊後將賴男依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署。檢方認為賴男犯行重大且有逃亡事實，向法院聲請羈押禁見獲准。