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星巴克：今買一送一外送優惠！周五全台買一送一咖啡優惠



星巴克表示，即日起至3月27日，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。



星巴克表示， 相當於今明兩天星巴克買一送一外送優惠！《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算平均價格，特大杯那堤77.5元（2杯優惠價155元／原價310元）、特大杯焦糖瑪奇朵87.5元（2杯優惠175元／原價350元）、特大杯焦糖可可碎片星冰樂97.5元（2杯優惠價195元／原價390元）。

全台門市星巴克買一送一！根據星巴克官網，歡慶28週年好友分享日，明2026年3月27日（五），11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

▲路易莎3月黑卡優惠，第二杯5折、飲品9折。（圖／路易莎提供）

路易莎：第二杯5折！飲品9折 3月黑卡咖啡優惠



路易莎表示，3月黑卡優惠來了！全飲品憑黑卡點數5點換任一飲品9折，咖啡飲品11點前「第二杯咖啡5折」；尋豆師手沖全面升級「衣索比亞 夏娃藝妓 日曬」優惠價120元（定價170元），2026年3-4月會員全新黑卡優惠開喝。 尋豆師手沖全面升級「衣索比亞 夏娃藝妓 日曬」優惠價120元（定價170元），2026年3-4月會員全新黑卡優惠開喝。

本周咖啡優惠「星巴克買一送一」喝2天！根據星巴克官網，今（26）日，星巴克買一送一foodomo好友分享外送優惠；明（27）日歡慶28週年好友分享日，全台門市星巴克買一送一周五咖啡優惠。路易莎表示，「飲品9折、第二杯5折」3月黑卡優惠。提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。陶瓷塗層系列85折（不適用黑卡集點）、單品咖啡豆「1/4磅」任選兩包7折（不適用黑卡集點）、咖啡豆「半磅&1/4磅」單包75折（不適用黑卡集點）、6款濾掛咖啡盒裝系列任選2盒(含)以上5折（不適用黑卡集點）。提醒大家，以門市實際銷售之商品價格計算；以紙本菜單正常銷售範圍和當期黑卡品項為準，其他商品不在活動範圍內；優惠不重複，自備環保杯折五元除外；黑卡不適用外送及你訂訂餐服務；圖片僅供參考，商品以實品為準；路易莎保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，若有相關異動將公告於官網，恕不另行通知。