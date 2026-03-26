我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阮經天小20歲女友撞臉單依純，白富美全身名牌。（圖／微博＠會火）

未正面否認戀情 曖昧態度引發更多揣測

▲阮經天小女友是中國富家千金，身分背景曝光（圖／小紅書＠葉村）

相差20歲關係穩定 過往傳聞再被翻出

43歲金馬影帝阮經天近日在日本東京被民眾直擊，與一名年輕女子現身街頭逛街，兩人互動自然親密，甚至十指緊扣同行，畫面曝光後迅速在網路上掀起討論，甚至還一度被誤以為是中國歌手單依純，從照片中可見2人相處氛圍輕鬆愉快，毫不避諱外界目光，也讓外界普遍認為這段關係並非單純友誼，戀情傳聞再度升溫。對此，阮經天經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「感謝關心，不便回應，敬請見諒。」12字並沒有否認。面對外界關心，《NOWNEWS今日新聞》向阮經天經紀人求證此事，對方僅以「感謝關心，不便回應，敬請見諒」簡短回覆，並未正面否認戀情，這樣的態度被不少網友解讀為「默認但不公開」，進一步讓戀情話題持續發酵。由於過去阮經天對私生活一向低調，這次罕見被拍到如此親密畫面，也格外引人關注。當天阮經天以低調造型現身，穿著深色外套搭配毛帽與墨鏡，試圖降低曝光，但依舊散發明星氣場，而同行女子則以麂皮外套與牛仔單品打造休閒時尚風格，長髮披肩、五官精緻，整體氣質出眾，有網友指出她的外型與中國女歌手單依純有幾分相似，引發熱烈討論，也讓這名神秘女子迅速成為焦點人物。其實，阮經天與該名女子的關係早在去年便曾傳出，當時外界就流傳他低調與一名徐姓女子交往，2人年齡相差約20歲。如今隨著東京街頭的畫面曝光，過去的傳聞再次被驗證，不少人認為這段戀情已從私下交往進入半公開狀態，也讓外界對兩人的關係更加關注。據了解，這名女子來自富裕家庭，目前正在韓國知名大學就讀，學業表現不俗，同時也涉足平面模特兒領域，她不僅外型亮眼，氣質與條件兼備，即使與阮經天同框也毫不遜色，隨著更多背景資訊被曝光，她的身分與來歷也成為網友討論焦點之一，至於這段戀情是否會進一步公開，仍有待雙方後續動向。