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▲張凌赫和王楚然的新戲《這一秒過火》未播先紅。（圖／翻攝自微博@這一秒過火官微）

張凌赫待播劇：《這一秒過火》

▲張凌赫在《歸鸞》中灰髮造型相當吸睛。（圖／翻攝自微博）

張凌赫待播劇：《歸鸞》

▲張凌赫傳將和王玉雯合作，網友看法兩極。（圖／翻攝自微博）

張凌赫待播劇：《刺棠》

▲張凌赫人氣翻漲。（圖／IG@zhanglinghe__1230）

張凌赫待播劇：《吉星高照》

張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》成為爆款陸劇，落難侯爺遇上屠戶女，假入贅、真戀愛的劇情，加上導演曾慶傑「神級鏡頭」的拍攝下，讓觀眾看到欲罷不能，張凌赫出道以來戲約不斷，如今更是炙手可熱，網路上有一說是「張凌赫從沒成功逃出橫店」不假，接下來他還有幾部待播劇，包括《這一秒過火》、《歸鸞》、《吉星高照》、《刺棠》等等，都讓人非常期待。張凌赫與王楚然合作的待播劇《這一秒過火》未播先熱，該劇以民國時期上海灘為背景，張凌赫飾演軍閥之子「慕容清嶧」，將與王楚然所飾演的雙面孤女「任素素」上演一段禁忌叔嫂戀，軍裝造型硬朗帥氣搭配命運感十足的預告，令外界相當期。《歸鸞》改編自團子來襲的同名小說，由導演初的見執導，張凌赫、林允領銜主演，該劇講述雍州東勢把頭蕭厲（張凌赫 飾），意外救了到南陳借兵的王國翁主温瑜（林允 飾），兩人在日常相處中產生愛意，蕭厲更為了她，從地痞變成坐擁半壁江山的魏王，預計2026年4月殺青。《刺棠》改編自霧圓的同名小說，講述皇太子「宋泠」遇刺假死，化名權臣「葉亭宴」，未婚妻「蘇落薇」為了追查真相，嫁給真兇、太子之弟「宋瀾」，展開雙向復仇。據悉張凌赫拍完《歸鸞》後馬上就要投入《刺棠》拍攝，原訂女主角是《藏海傳》張婧儀、《朝雪錄》李蘭迪也加入爭取，但最後由《突然的喜歡》王玉雯拿下，這樣的搭檔，也引來網友兩極看法，有人認為王玉雯名氣不及張凌赫，也沒有代表作，之前還被批演技生硬，普遍不看好。《吉星高照》張凌赫2021年就拍完的作品，該劇改編自「墨香銅臭」的耽美小說《天官賜福》，該作者還有一部著名的作品《陳情令》。《吉星高照》講述花冠武神「謝憐」與絕境鬼王「花城」在凡間歷練時，攜手解決許多案件，發展出虐戀故事，但因為中國去年停止批准耽美小說改編為電視劇，已經拍攝的許多戲劇都被強製冷凍，無法過審播出，究竟如何會上，還得耐心等候了。