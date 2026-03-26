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▲周杰倫（如圖）以「太陽之子」之姿回歸樂壇，掀起全球關注。（圖／記者朱永強攝影）

吳宗憲、周杰倫師徒撕破臉起底：各自有生活圈！

▲吳宗憲（如圖）登上《新聞挖挖哇》分享與周杰倫互動。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

▲吳宗憲（左）與周杰倫（右）不如往常頻繁互動，可私下仍有聯繫。（圖／資料照）

歌手周杰倫本月25日以第16張專輯《太陽之子》回歸，全球轟動，昔日恩師吳宗憲近期登上談話節目《新聞挖挖哇》，談及外界傳出師徒關係生變的真相，「大家各自有生活圈，本來就會慢慢分開」，不過2024年幫忙周杰倫大巨蛋演唱會賣了200多張票，自己倒是真沒到場，吳宗憲幽默喊：「哪有一場演唱會，台下比台上更大牌的！」吳宗憲近日登上節目《新聞挖挖哇》，談及與周杰倫的真實互動，對方2024年在台北大巨蛋舉辦演唱會時，曾被問到「怎麼沒到場？」他坦承當天確實沒去，不過在開唱前太多人來拜託他，因此幫買了200張門票，吳宗憲幽默笑回：「哪有一場演唱會台下比台上更大牌的！」被關心道跟周杰倫的關係？吳宗憲感念「打造藝人」如同「發射衛星」，「你要幫他準備燃料桶，把他送上去，過程中還要一直擔心會不會掉下來，等到最後一個最大的燃料桶燃燒完，就會掉落在黑暗又冷漠的太平洋上。」直言和周杰倫之間的距離已經非常遙遠，彼此安好就好。吳宗憲認為，人生階段不同，經歷及變化也不同，「大家各自有生活圈，本來就會慢慢分開。」即便互動不如以往頻繁，吳宗憲仍強調雙方關係依舊良好，逢年過節彼此拜年、傳訊息問候，自己的太太與昆凌之間也有往來，說著說著，不自覺陷入當年與周杰倫相處的點滴回憶中。