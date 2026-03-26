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前懲戒法院院長李伯道2023年3月中到4月中在33天內6度性騷擾女部屬，包括強行環抱、撫摸手臂、拉住雙手，並傳送「我很喜歡妳」、「妳知道妳很漂亮嗎？」、「只有對妳才這樣」等示愛訊息，讓女部屬感到噁心，並向其他高層哭訴；李伯道還對另外2名女部屬不准假，涉及職場霸凌。在性騷擾案曝光後，李伯道火速申請退休仍被究責，司法院及監察均建議撤職，全案經由後懲戒法院審理，今日判處撤職、停止任用1年、不得充任律師，並減少退休金及退養金60％。懲戒法院職務法庭批李伯道案發時擔任懲戒法院院長，應該更加遵守法官應有的行為準則，所為卻損害法官的職位尊嚴和人民對法官職務的信任，嚴重傷害司法信譽及形象，已不適任法官。依據法院調查，2023年3月16日李伯道參加劍湖山渡假大飯店的法律座談會，晚間9點晚宴結束後，他宣稱有事要交代，要求女部屬到飯店房間裡，等到女方進入房間，就以雙手拉起、握住女部屬雙手，從正面環抱女部屬的身體、不斷輕拍女部屬的背部，並說出：「不管未來接任的院長是誰，我一定向他推薦妳，妳不用擔心！」之後再度拉住女部屬雙手並再次環抱。當晚10點43分，女部屬發現漏接李伯道的來電，擔心李伯道要交代公事，仍回撥電話，李伯道卻跟她說：「妳很漂亮」、「妳知道妳很漂亮嗎？」、「我很喜歡妳」、「我真的很不想掛電話，但是我怕繼續和妳聊下去，會影響妳明天工作，所以還是跟妳說Good Night!」這通電話結束後，李伯道又打一次，表示很想再跟女部屬講話、很喜歡女部屬。2023年3月25日是週六補班日，李伯道前幾天就指示女部屬週六下午4點半到他辦公室、要泡茶給女部屬喝。3月25日當天上午，李伯道打電話提醒泡茶之約，遭到女部屬婉拒，他說：「這是只有對妳才這樣，我不會對每個人這樣的」。下午4點半，女部屬進入院長辦公室，李伯道泡茶給女部屬喝並詢問：「妳有聽到我為妳播放的音樂嗎？」，下午5點半結束泡茶後，李伯道從正面環抱女部屬。2023年3月31日下午，李伯道找女部屬進辦公室聊天並表示：「接下來連假5天，要等5天後才能見到妳，真是捨不得」接著伸出雙手正面環抱女部屬，同時撫摸女部屬的背部說她好香。2023年4月6日下午3點多，李伯道找女部屬進辦公室說，4月14日要再泡茶給A女部屬喝；李伯道問女部屬的爸媽平常如何怎麼稱呼女兒，女部屬回答「阿○（台語）」，李伯道當場以手機打出：「阿○，You're so beautiful!」並對女部屬展示，當女部屬起身要離開時，李伯道伸出雙手從女部屬的身體側面強行環抱。2023年4月12日下午，李伯道要求女部屬進辦公室要交代事務，女部屬要出去時，李伯道說：「妳今天穿得很漂亮」，並以手由上至下順勢撫摸女部屬的右手臂。2023年4月17日下午4點多，李伯道以交代公事為由，要女部屬到辦公室，實際上交給女部屬一封信，並要求回去再看。女部屬回自己辦公室打開信封，裡面寫著：「阿○：每個星期五下午即可收妳Line來下一週的業務活動表，如果不是星期五即表示有調整上班或連續放假，無論如何總會在放假當晚收到，從有Line業務活動表就是如此，這樣連續有二年多了，報表總是那麼精準規律送到而且製作精美，沒有例外，一切好像被視為理所當然，直到上星期五下班後一直收不到，突然感到很茫然，很失落，怎會如此？我怎麼那樣不珍惜，不知感謝。雖然星期六收到後有好些，還是要講出來跟妳說聲抱歉，都應該怪我沒有好好珍惜，以後會更加珍惜，同時不再提喝茶就是了（我怕說不清楚，還是用文字表達比較好）。老闆」。懲戒法院指出，李伯道性騷擾、霸凌女部屬期間，擔任懲戒法院院長、負責審理司法官懲戒案件，對於法官該有的行為準則理應知之更詳，卻未竟未謹言慎行、謹守分際，有懲戒必要。